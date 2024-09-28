Лідера терористичної "Хезболли" Хасана Насралла ліквідовано — ЦАХАЛ

Ізраїль 27 вересня завдав масованого авіаудару по штаб-квартирі "Хезболли" в Бейруті. В результаті цього загинув лідер організації Хасан Насралла.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

"Хасан Насралла більше не зможе тероризувати світ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що було ліквідовано командувача Південного фронту "Хезболли" Алі Каркі.

"Після точної розвідки ЦАХАЛу та ізраїльської служби безпеки винищувачі IAF завдали цілеспрямованого удару по центральному штабу терористичної організації "Хезболла". Удар було завдано в той час, коли вищий командний склад "Хезболли" діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль", – йдеться у повідомленні.

ЦАХАЛ зауважує, що Хасан Насралла 32 роки очолював організацію "Хезболла" та ухвалював рішення щодо атак на Ізраїль. Він був відповідальним за керівництво і здійснення терористичних атак по всьому світу, в яких були вбиті цивільні.

Зазначимо, що терористична організація "Хезболла" приєдналася до ХАМАС у війні проти Ізраїлю 8 жовтня.

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