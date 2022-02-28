Лідери 8 європейських країн закликали негайно надати Україні статус країни-кандидатки до ЄС

У зв’язку із агресією Росії вони підтвердили повну солідарність з Україною та її народом.

У понеділок, 28 лютого, президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії у відкритому листі закликали негайно надати Україні статус країни-кандидатки до Євросоюзу. Це відбулося після підписання президентом України Володимиром Зеленським заявки на членство в Європейському Союзі, яку він просить розглянути за спеціальною процедурою — у найкоротший термін.

Текст цього звернення опубліковано на офіційному сайті президента Литви Ґітанаса Науседи.

Заклик восьми лідерів

У спільній заяві лідери восьми європейських країн висловили переконання, що “Україна заслуговує на негайну перспективу вступу до ЄС”.

“Ми закликаємо держави-члени ЄС консолідувати найвищу політичну підтримку України та дати можливість інституціям ЄС здійснити кроки для негайного надання Україні статусу країни-кандидатки до ЄС та розпочати процес переговорів”, - йдеться в документі.

Також лідери названих країн у зв’язку із агресією Росії підтвердили “повну солідарність з Україною та її народом”.

Україна та ЄС

Наразі Україна не визнана офіційним кандидатом на членство в Євросоюзі, хоча вона є частиною угоди про асоціацію з ЄС з 2017 року.

У неділю, 27 лютого, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в коментарі Euronews, що Україна “одна з нас, і ми хочемо, щоб вона була в Європейському Союзі”.

Водночас вона припустила, що вступ нашої країни не буде миттєвим, оскільки цей процес включатиме інтеграцію ринку України до ринку ЄС, зазначивши, що Україна уже тепер тісно співпрацює з Євросоюзом в енергетичній сфері.

Набуття членства

На офіційному сайті ЄС наголошується, що отримання членства ЄС є “складною процедурою, яка не відбувається за одну ніч”. Країна може подати заявку лише тоді, коли вона задовольняє певні умови, зокрема наявність вільної ринкової економіки та стабільної демократії, а також прийняття всього законодавства ЄС і перехід на євровалюту.

Подану заявку на членство в ЄС повинні оцінити у Єврокомісії на відповідність цим критеріям. Якщо оцінка Комісії буде сприятливою, Європейська Рада має одноголосно домовитися про офіційні рамки для переговорів, які потім відбуваються між міністрами та послами урядів ЄС та країни-кандидата.

“Через величезний обсяг правил та положень ЄС, які кожна країна-кандидат має прийняти як національне законодавство, для завершення переговорів потрібен час”, – пояснюють у ЄС.

Теперішні кандидати

Наразі п’ять країн перебувають у процесі інтеграції законодавства ЄС до національного законодавства: Албанія, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія та Туреччина. Ще дві держави — Косово та Боснія і Герцеговина — класифікуються як “потенційні кандидати”, оскільки вони ще не відповідають критеріям для подання заявки на членство.

Нагадаємо, Європейська Рада у понеділок, 28 лютого, узгодила новий комплекс заходів, якими Євросоюз намагається стримати військову агресію Російської Федерації проти України та подальшу ескалацію конфлікту.