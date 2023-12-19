Лідери Сенату США зробили невтішний прогноз щодо військової допомоги Україні

Переговори були продуктивними, але не будуть завершені найближчим часом.

Лідери Сенату США у вівторок, 19 грудня, заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордону США навряд чи буде досягнута найближчим часом.

Про це пише Reuters.

Учасники переговорів від Республіканської та Демократичної партій працювали над ухваленням пакету фінансування перед тим, як покинути місто на відпустку на кінець року. Сенатор Дік Дурбін, сказав, що це малоймовірно.

"Я сподіваюся, що вони підготують текст, сядуть, засучуть рукави і закінчать, як тільки ми повернемося в січні", - сказав він журналістам.

Вищий демократ і республіканець палати заявили, що переговори були продуктивними, але не будуть завершені найближчим часом.

"Усі розуміють, що у нас є багато роботи, і це займе більше часу", — сказав лідер демократів у Сенаті Чак Шумер у Сенаті.

Що кажуть в адміністрації Байдена

Прохання адміністрації Байдена про надання ще 61 мільярда доларів на підтримку застрягло в Конгресі, де республіканці кажуть, що це має бути поєднане з посиленням імміграційного контролю на кордоні США та Мексики. Фінансування Ізраїлю, іншого елементу пакету, є менш суперечливим.

Імміграція є однією з найбільш розбіжних проблем в американській політиці, а двопартійні спроби реформ неодноразово зазнавали невдачі протягом останніх 20 років.

Президента України Володимира Зеленського скептично сприйняли республіканці, коли він минулого тижня заручався підтримкою.

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Контрольована республіканцями Палата представників уже покинула місто, і неясно, чи повернеться вона, якщо контрольований демократами Сенат ухвалить пакет фінансування.

Законодавцям може бути важче досягти угоди в січні, коли почнеться конкурс висунення кандидатів у президенти від Республіканської партії в 2024 році, і вони також зіткнуться з крайнім терміном, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду.

Тим часом президент України Володимир Зеленський впевнений, що США та Європа підтримуватимуть Україну до кінця.

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