Лідери ЄС готують заяву про довгострокові гарантії безпеки для України: про що йдеться

Пропоновані гарантії від Євросоюзу покликані забезпечити тимчасові заходи, які мають впевнити Україну в постійній підтримці Заходу

На тлі українського контрнаступу та невдалого заколоту ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина у Росії лідери Європейського Союзу намагаються узгодити довгострокові гарантії безпеки для України. Зобов'язання ЄС у сфері безпеки буде оголошено в підсумках саміту, який завершиться у Брюсселі в п’ятницю, 30 червня.

Про це повідомляє видання Financial Times, ознайомившись із проєктом заяви лідерів ЄС щодо безпекових гарантій.

Пропоновані гарантії від Євросоюзу покликані забезпечити тимчасові заходи, які мають впевнити Україну в постійній підтримці Заходу.

Такі країни ЄС як Франція та Німеччина у співпраці із Великою Британією та США очолюють зусилля щодо узгодження двосторонніх угод про безпеку. Це дозволить забезпечити Україну довгостроковим фінансуванням, військовими поставками, навчаннями та розвідданими. Ці угоди покликані не тільки протистояти російській агресії під час війни, але захистити країну в майбутньому.

У проєкті заяви лідерів ЄС йдеться, що країни-члени НАТО "готові зробити внесок, разом із партнерами, у майбутні зобов’язання України щодо безпеки, що допоможе Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації".

Також у проєкті заяви йдеться про те, що робота ЄС полягатиме у "швидкому розгляді модальності такого внеску". При цьому враховуватимуть політику безпеки та оборони низки держав-членів ЄС, зокрема нейтральних країн.

Нейтральні країни ЄС, як-от Мальта, Ірландія та Австрія, за словами офіційних осіб, прагнуть ясності щодо того, що саме передбачають такі зобов'язання.

Нагадаємо, минулого тижня посли країн-членів Євросоюзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії за її вторгнення до України.

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