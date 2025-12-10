Лідери "коаліції охочих" знову зустрінуться: в Reuters назвали дату та мету

Коаліція охочих / © Володимир Зеленський

Європейські лідери, серед яких прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон, зустрінуться в Берліні 15 грудня.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на двох співрозмовників.

Основна мета зустрічі — обговорення мирного плану для України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем 10 грудня підтвердив плани щодо нових переговорів.

«Європейські інтереси безпеки мають бути захищені… На цьому тлі ми плануємо провести подальші координаційні переговори найближчими днями,» — сказав Мерц.

Терміновість зустрічі в такому ключовому форматі свідчить про посилення зусиль європейських держав щодо координації стратегії для врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що поточний тиждень може стати ключовим і принести новини, які вплинуть на перспективи завершення війни та припинення кровопролиття. Глава держави наголосив, що він та його команда щоденно, фактично безперервно ведуть переговори з міжнародними партнерами, шукаючи реалістичні кроки для встановлення миру.

Тоді ж Зеленський повідомив про заплановану розмову з представниками США щодо документа, який визначатиме стратегію післявоєнної відбудови та економічного розвитку України. Паралельно українська сторона завершує роботу над пакетом із 20 пунктів, який може закласти основу для параметрів припинення війни. Очікується, що цей документ незабаром буде переданий Вашингтону.