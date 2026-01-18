Лідери ЄС особисто обговорять погрози Трампа щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Лідери 27 країн Європейського Союзу зустрінуться найближчими днями, щоб обговорити відповідь на погрози президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію та запровадити мита проти деяких європейських країн.

Про це повідомив пізно ввечері у неділю, 18 січня, президент Європейської ради Антоніу Кошта, передає Politico.

Його заява пролунала після того, як закінчилася екстрена зустріч послів ЄС в Брюсселі, які обговорили заяву Трампа про те, що він купить Гренландію та покарає митами країни ЄС, які стоять на його шляху.

Антоніу Кошта у мережі Х зазначив, що скликав позачергове засідання Європейської ради. При цьому він назвав шість ключових пунктів у контексті напруженості довкола Гренландії:

єдність у принципах міжнародного права, територіальної цілісності та національного суверенітету;

єдність у підтримці та солідарності з Данією та Гренландією;

визнання спільного трансатлантичного інтересу до миру та безпеки в Арктиці, зокрема, співпраці через НАТО;

спільна оцінка того, що тарифи підірвуть трансатлантичні відносини та є несумісними з торговельною угодою між ЄС та США;

готовність захищатися від будь-якої форми примусу;

готовність продовжувати конструктивну взаємодію зі США з усіх питань, що становлять спільний інтерес.

За словами чиновника ЄС та дипломата, знайомого з плануванням, саміт заплановано на четвер, 22 січня. Чиновник стверджує, що зустріч лідерів буде «фізичною» — тобто вимагатиме особистої присутності лідерів — а не віртуальною відеоконференцією.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що Сполучені Штати запровадять 10-відсоткові тарифи для кількох європейських країн, які стали на бік Гренландії, відправивши на острів своїх військових. Серед країн НАТО, які вирішив покарати американський президент Дональд Трамп, — Велика Британія, Франція та Німеччина.

Після ультиматуму Дональда Трампа щодо запровадження мит, якщо Данія не продасть Гренландію, ключові європейські лідери виступили із заявами про солідарність та готовність захищати суверенітет.