Лігво “людей-ящірок”: найзагадковіший аеропорт США відкриває для туристів свої підземні тунелі

Аеропорт Денвера Фото: Mack Male from Edmonton, AB, Canada — Denver International Airport, CC BY-SA 2.0 / © wikimedia.org

Один із найпопулярніших аеропортів США планує перетворити свої моторошні підземні багажні лабіринти на пішохідні доріжки для мандрівників, відмовившись від звичної системи підземних потягів.

Про деталі масштабного інфраструктурного проєкту, оповитого міськими легендами, повідомляє британське видання Daily Star.

Таємниці підземелля: бункери та рептилоїди

Міжнародний аеропорт Денвера завжди притягував до себе увагу конспірологів. Його відкриття у 1995 році затрималося більш ніж на рік, а бюджет було перевищено на мільярди доларів. З того часу інтернет-детективи невпинно шукають прихований зміст в апокаліптичних фресках на стінах термінала, а також у моторошній статуї «Блюцифера» — велетенського синього мустанга з червоними очима, що світяться і ніби охороняють вхід.

Проте найбільше чуток завжди точилося навколо розгалуженої мережі підземних тунелів. Прихильники теорій змови стверджували, що там розташовані таємні військові бази, бункери на випадок Судного дня та навіть цілі поселення «людей-ящірок».

Тепер керівництво аеропорту вирішило зіграти на цих легендах. Мер Денвера Майк Джонстон під час обговорення проєкту іронічно зазначив: «Можливо, під час прогулянки мандрівники нарешті зможуть ближче роздивитися підземні тунелі та самостійно вирішити, що є фактом, а що — вигадкою».

Деталі реконструкції за $700 мільйонів

Згідно з планом, пасажири зможуть вільно гуляти під землею між вестибюлями A, B і C, замість того, щоб товпитися у вагонах підземного потяга.

Будівництво пішохідних зон є частиною масштабного плану розширення «Vision 100», покликаного впоратися зі стрімким зростанням пасажиропотоку.

Роботи мають розпочатися у 2027 році.

Вартість проєкту оцінюється від 300 до 700 мільйонів доларів.

Генеральний директор аеропорту Філ Вашингтон запевнив місцевих жителів, що на реконструкцію не витратять жодного цента з податків — проєкт повністю профінансують коштом доходів самого аеропорту.

Новина викликала неабиякий ажіотаж у соцмережах. Поки одні користувачі жартують, що пасажирам «варто приготуватися до битви з людьми-ящірками» по дорозі на рейс, часті мандрівники зітхають із полегшенням: вони роками просили створити пішохідну альтернативу переповненим потягам.

