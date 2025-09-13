Лікар 30 років зберігав тіла подружньої пари у морозильній камері

Поліція розкрила злочин / © Associated Press

У Фінляндії у приватному поліцейські виявили тіла подружжя, яке протягом 30 років зберігалося в морозильній камері.

Про це повідомив портал Yle.

Увагу правоохоронних органів привернув 80-річний лікар, який займався ритуальними послугами. В останні кілька місяців чоловік поводився підозріло, що зацікавило поліцію.

Під час обшуку в будинку лікаря було виявлено морозильні камери, в яких лежали тіла подружжя, які пішли з життя у 1994 та 1995 роках відповідно. Спочатку їх мали поховати, проте цього не сталося.

«Двоє людей зберігалися у морозильній камері в Турку на території складу приватного будинку. Небіжчиків виявили під час обшуку у двох різних морозильних камерах», — уточнили детективи.

