Лікар 30 років зберігав тіла подружньої пари у морозильній камері

Під час обшуку в будинку лікаря було виявлено морозильні камери, в яких лежали тіла подружжя.

Поліція розкрила злочин

Поліція розкрила злочин / © Associated Press

У Фінляндії у приватному поліцейські виявили тіла подружжя, яке протягом 30 років зберігалося в морозильній камері.

Про це повідомив портал Yle.

Увагу правоохоронних органів привернув 80-річний лікар, який займався ритуальними послугами. В останні кілька місяців чоловік поводився підозріло, що зацікавило поліцію.

Під час обшуку в будинку лікаря було виявлено морозильні камери, в яких лежали тіла подружжя, які пішли з життя у 1994 та 1995 роках відповідно. Спочатку їх мали поховати, проте цього не сталося.

«Двоє людей зберігалися у морозильній камері в Турку на території складу приватного будинку. Небіжчиків виявили під час обшуку у двох різних морозильних камерах», — уточнили детективи.

Нагадаємо, у Великій Британії під магазином виявили понад 300 скелетів. Крім людських рештків, були виявлені різні предмети — тютюнова трубка та фрагменти пляшки, що дозволяють датувати знахідки пізнім Середньовіччям. Попередні дослідження зубів показали, що поховані дотримувалися раціону з високим вмістом цукру.

