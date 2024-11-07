Лікар намагався вбити коханця своєї матері отруєним щепленням від COVID: чим це закінчилося

У Великій Британії лікар загальної практики намагався вбити коханця своєї матері просто на її очах, зробивши йому отруєний укол, переодягнувшись медбратом. Його ув'язнили більш ніж на 31 рік.

Про це повідомляє Metro.

Томас Кван зізнався у спробі вбивства 72-річного Патріка О'Хари в "зухвалій" змові, мотивованій жадібністю.

Одягнувши довге пальто, крислатий капелюх і тоновані окуляри, а також хірургічні рукавички і медичну маску, він залишався непоміченим протягом 45 хвилин під час огляду О'Хари в будинку його матері в Ньюкаслі і навіть виміряв її кров'яний тиск перед тим, як зробити ін'єкцію.

Отрута спричинила в О'Хари хворобу, що вражає плоть – некротичний фасциліт – і хірургам довелося відрізати частину його руки, щоб врятувати йому життя.

О'Хара розповів у Коронному суді Ньюкасла: "Цей інцидент мав би стати моїм кінцем. Природа того, що сталося з моїм тілом, залишила мене безмовним. Якби не медичне втручання, я впевнений, що втратив би не лише ліву руку, але й життя".

Томас Кван / Фото: North News

О'Хара потребував тижнів лікування в медзакладі і пластичної операції після видалення частини плоті на руці, і сказав, що напад залишив його "оболонкою людини".

Кван, який був одержимий грошима і добре розбирався в отрутах, планував свій замах місяцями, пишучи фальшиві листи, нібито від Національної служби охорони здоров'я, з пропозицією відвідати О'Хару вдома в січні цього року.

Одружений 53-річний чоловік був мотивований грошима після того, як дізнався, що його матір, Дженні Люн, склала заповіт, який дозволив О'Харі залишитися в її будинку, якщо вона помре раніше за нього.

Ув'язнюючи Квана на 31 рік і п'ять місяців, суддя Ламберт сказала: "Це був зухвалий план – вбити людину у всіх на очах, і ви майже досягли своєї мети. Ви, безумовно, були одержимі грошима, і особливо тими грошима, на які ви вважали, що маєте право. Без сумніву, ви намагалися вбити О'Хару заради фінансової вигоди".

Томас Кван / Фото: North News

Томас Кван, обвинувачений у цій справі, у січні цього року був шанованим і досвідченим лікарем загальної практики, який працював у клініці сімейної медицини в Сандерленді.

"Не пізніше листопада 2023 року, а можливо, і задовго до цього, він розробив хитромудрий план вбивства багаторічного партнера своєї матері, чоловіка на ім'я Патрік О'Хара. З будь-якого погляду, цей чоловік не зробив абсолютно нічого, щоб образити Квана будь-яким чином. Однак він був потенційною перешкодою для того, щоб Кван успадкував майно своєї матері після її смерті. Кван використав свої енциклопедичні знання та дослідження отрут, щоб здійснити свій план. Цей план полягав у тому, щоб замаскуватися під медбрата, прийти за адресою О'Хари, до будинку, який він ділив з матір'ю обвинуваченого, і вколоти йому небезпечну отруту під приводом введення бустерної ін'єкції проти COVID. Це був зухвалий план, це був план вбивства людини у всіх на виду, вбивства людини просто на очах у його власної матері, супутниці життя цього чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Томас Кван / Фото: North News

Поліцейські переглянули камери відеоспостереження і змогли відстежити Квана, все ще переодягненого в медбрата, до готелю в центрі міста, а потім до його будинку в Інглбі Барвік, графство Тіссайд. У його гаражі вони виявили низку небезпечних хімічних речовин, які накопичив лікар. На його комп'ютері знайшли інструкції з виготовлення хімічної зброї – рицину. Спочатку вважалося, що він використав рицин проти О'Хари, але експерт з отрут сказав, що більш вірогідним є йодометан, який використовується в пестицидах.

Кван постав перед судом минулого місяця і змінив свою позицію на протилежну після того, як прокуратура відкрила справу проти нього.

Нагадаємо, жінка зробила популярну косметологічну операцію та раптово померла. Жінка хотіла змінити свою зовнішність, проте сталась трагедія.

Читайте також: