Лікар поплатився за образу жінки, яка отруїла родину грибами: як він її назвав

Доктор Кріс Вебстер був головним свідком на суді у справі про потрійне вбивство / © ВВС

Австралійського лікаря, завдяки якому вдалося засудити вбивцю-отруйницю Ерін Паттерсон, покарали за зневажливі коментарі про неї.

Про це пише BBC.

Лікар загальної практики Кріс Вебстер був ключовим свідком на суді над Паттерсон, на якому присяжні визнали її винною у вбивстві трьох родичів та спробі вбити ще одного. Жінка отруїла їх грибами у 2023 році.

Після винесення вироку доктор Вебстер заявив BBC, що Паттерсон «жахлива людина», а в інтерв’ю для Herald Sun він назвав її «хворою на голову соціопаткою».

Медична рада Австралії визнала його дії неналежними та зобов’язала пройти навчання з етики, конфіденційності та користування соцмережами.

Що передувало

Розслідування розпочали після того, як Австралійське агентство з регулювання діяльності медичних працівників (Ahpra) отримало потік скарг на інтерв’ю доктора Вебстера в ЗМІ та використання ним ненормативної лексики.

У п’ятницю доктор Вебстер заявив BBC, що він розуміє та погоджується з рішенням регуляторної комісії, яка публічно не коментували його справу, але внесла дані про неї до публічного реєстру.

«Що стосується моїх коментарів, я від них не відмовляюсь», — сказав доктор Вебстер, який досі працює сімейним лікарем у рідному місті Паттерсон Леонгаті в австралійському штаті Вікторія.

Лікар сказав, що наглядова рада не виявила порушень конфіденційності пацієнтів, оскільки він говорив про те, що відкрито обговорювали на суді.

«Мій професіоналізм визнали неналежним, — сказав він, — це пов’язано з моїми зневажливими висловами та використанням соціальних мереж».

Подала родичам на обід отруйні гриби

Раніше цього місяця 50-річну Паттерсон засудили до довічного ув’язнення без можливості звільнення протягом щонайменше 33 років за вбивство своїх свекрів, Дона та Гейл Паттерсонів, а також сестри Гейл, Гізер Вілкінсон.

Її також визнали винною у спробі вбивства чоловіка Гізер, Ієна Вілкінсона. Вона пригостила родичів обідом із отруйних грибів у себе вдома.

Доктор Вебстер лікував Вілкінсонів у крихітній лікарні в Леонгаті, коли у них виявили отруєння грибами і терміново перевели до великого мельбурнського закладу.

«Ти — жахлива людина. Ти отруїла їх усіх»

Лікар також оглядав Паттерсон, яка стверджувала, що у неї теж був розлад травлення. Але за словами лікаря, він майже одразу зрозумів, що вона винна.

«Я знав», — сказав він раніше BBC.

«Я подумав: „так, це зробила ти, ти — жахлива людина. Ти отруїла їх усіх“.

На суді прозвучав аудіозапис його дзвінка до поліції через те, що вона вирішила самостійно залишити лікарню всупереч медичним рекомендаціям.

«Обтяжливі умови» для лікаря Вебстера та підтримка громади

Розслідування Aphra дійшло висновку, що доктор Вебстер повинен пройти щонайменше вісім годин навчання з таких тем, як професіоналізм та етика, професійне спілкування, конфіденційність та поведінка у соцмережах.

За словами доктора Вебстера, він також повинен пройти наставництво від іншого лікаря — п’ять годин щомісяця протягом року.

Лікар назвав це «обтяжливими умовами», через які йому доведеться щотижня брати один вихідний та їхати до Мельбурна. А це означатиме, що в нього буде менше часу на пацієнтів.

«Зрештою, громаду теж карають, і це засмучує», — сказав він.

«Ніколи не було жодних сумнівів у моїй компетентності та навичках як лікаря. Це все через мої погляди і вислови. Можливо, в сучасному світі це пролунає дещо архаїчно, але лікарі — теж люди».

Лікар додав, що місцева громада підтримує його: «Я нікуди не йду. Мені просто потрібно знову вчитися».