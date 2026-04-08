Лікарі 4 роки ігнорували симптоми: як ШІ нарешті виявив рідкісний діагноз дівчини

23-річна Фібі Тесор’єр / © SWNS

Фібі Тесор’єр із Кардіффа дізналася свій справжній діагноз завдяки ChatGPT. Чотири роки медики запевняли, що її скарги на скутість ніг та випадіння волосся — це лише наслідки тривоги. Однак генетичний тест підтвердив здогадку штучного інтелекту: у дівчини виявили рідкісну спадкову хворобу, що вражає м’язи.

Про це повідомляє видання Daily Star.

Історія хвороби та помилкові діагнози

Фібі Тесор’єр тривалий час страждала від порушень ходьби. Спочатку медики пов’язували це з вродженою вадою кульшової западини, яку згодом відновили хірургічним шляхом. Однак стан пацієнтки погіршувався. У 2024 році після нападу вона провела 48 годин у комі. Згодом їй діагностували параліч Тодда.

Попри прогресуючу слабкість м’язів, лікарі продовжували наполягати на психосоматичній природі симптомів. Жінка розповіла, що одного разу отримала лист від лікаря, де зазначалося, що у разі повторного звернення її слід лікувати як пацієнтку з психічним розладом.

Як штучний інтелект допоміг встановити діагноз

Зневірившись у медичних консультаціях, Тесор’єр ввела перелік своїх симптомів у ChatGPT. Система припустила рідкісне спадкове захворювання, що викликає скутість м’язів. Жінка представила ці дані сімейному лікарю, що нарешті призвело до проведення генетичної експертизи.

«Це був такий гірко-солодкий момент, коли мені повідомили про діагноз після того, як мені сказали, що це тривога. Перехід від цього до того, як через кілька тижнів мені сказали, що у вас насправді цей стан, який змінить усе ваше життя. Це одна з тих речей, коли я рада отримати свій діагноз, бо він має сенс, але я б волів, щоб це було щось інше, тільки не це», — зазначила дівчина.

Як дівчина почуває себе тепер

Наразі хвороба прогресує і вражає всі чотири кінцівки. Через стан здоров’я Фібі була змушена залишити роботу вчительки. Вона змушена носити спеціальні шини на руках, аби зберегти їхню функціональність. Лікування від цієї патології не існує, медики можуть лише намагатися уповільнити її розвиток.

Зараз родина жінки збирає кошти на спеціалізований інвалідний візок із підтримкою хребта, оскільки стандартне обладнання від системи охорони здоров’я не відповідає її потребам.

Реакція медичної установи

У Раді охорони здоров’я Університету Кардіффа та Вейл прокоментували ситуацію, висловивши жаль через складний шлях пацієнтки до діагнозу:

«Нам дуже шкода чути про те, що сталося з Фібі під нашим наглядом, і ми розуміємо, наскільки складним був процес встановлення діагнозу для неї та її родини».

Представники закладу відмовилися коментувати деталі лікування, посилаючись на конфіденційність, проте запросили пацієнтку до офіційного обговорення скарг.

