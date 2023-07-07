Лікарі були шоковані, виявивши у стравоході пацієнта цілого восьминога – фото

Він застряг після блювання.
У Сінгапурі лікарі були приголомшені, коли виявили, що дискомфорт у горлі чоловіка був спричинений восьминогом, який застряг у стравоході.
Про це пише nypost.com.
Повідомляється, що неназваний пацієнт уперше зрозумів, що щось не так, після того, як у нього почалося блювання після їжі.
У 55-річного чоловіка також були проблеми із ковтанням, що спонукало його відвідати лікарню.
Лікарі провели комп'ютерну томографію, яка виявила надщільне утворення у стравоході чоловіка. Наступне дослідження шлунково-кишкового тракту з використанням невеликої гнучкої трубки показало восьминога зі щупальцями.
Після того, як початкові спроби виштовхнути або витягти молюска не мали успіху, медики провели ендоскоп повз восьминога в шлунок. Потім вони використовували щипці, щоб захопити голову тварини та вийняти її з тіла пацієнта.
На щастя, чоловік одужав після операції і був виписаний через два дні.
Нагадаємо, чоловік 10 років тому зірвав джекпот у 55 млн доларів і досі не сказав сім'ї. Він пояснив своє рішення.
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