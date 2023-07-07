Лікарі були шоковані, виявивши у стравоході пацієнта цілого восьминога – фото

У Сінгапурі лікарі були приголомшені, коли виявили, що дискомфорт у горлі чоловіка був спричинений восьминогом, який застряг у стравоході.

Про це пише nypost.com.

Повідомляється, що неназваний пацієнт уперше зрозумів, що щось не так, після того, як у нього почалося блювання після їжі.

У 55-річного чоловіка також були проблеми із ковтанням, що спонукало його відвідати лікарню.

Лікарі провели комп'ютерну томографію, яка виявила надщільне утворення у стравоході чоловіка. Наступне дослідження шлунково-кишкового тракту з використанням невеликої гнучкої трубки показало восьминога зі щупальцями.

Восьминіг у стравоході / Фото: nypost.com

Після того, як початкові спроби виштовхнути або витягти молюска не мали успіху, медики провели ендоскоп повз восьминога в шлунок. Потім вони використовували щипці, щоб захопити голову тварини та вийняти її з тіла пацієнта.

Восьминіг у стравоході / Фото: nypost.com

На щастя, чоловік одужав після операції і був виписаний через два дні.

Нагадаємо, чоловік 10 років тому зірвав джекпот у 55 млн доларів і досі не сказав сім'ї. Він пояснив своє рішення.

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