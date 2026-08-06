Лікарі не помічали цього у Байдена: яка тривожна звичка виявилася раком

Джо і Джилл Байдени / © Associated Press

Реклама

Дружина експрезидента США Джилл Байден розповіла про складну боротьбу чоловіка Джо Байдена з раком простати четвертої стадії. Вона зізналася, що перші тривожні симптоми недуги проявилися задовго до офіційного виявлення онкології.

Про це пише Lad Bible.

Реклама

83-річному Джо Байдену діагностували рак простати четвертої стадії вже після завершення президентської каденції. Про перебіг його хвороби колишня перша леді США Джилл Байден розповіла в подкасті Let’s Talk Off Camera with Kelly Ripa.

Реклама

«І для кожного, хто нас слухає, хочу сказати: якщо вам поставили такий діагноз, це ще не означає найгірше. Ви можете одужати, пройти променеву терапію чи інше лікування. Ви можете вилікуватися, і все буде добре», — сказала вона.

Водночас Джилл наголосила, що у випадку її чоловіка недугу виявили вже на пізній стадії.

«На жаль, у Джо рак дав метастази в кістки. Це означає, що він житиме з цим захворюванням усе життя, і нам доведеться що три місяці проходити обстеження, здавати аналізи та приймати ліки. І кожен, хто проходив цей шлях боротьби з раком — а мені доводилося переживати це багато разів із членами моєї родини, а також із Бо, — знає, що це постійний процес. Це щоденна боротьба. І це дуже складно», — зазначила дружина Байдена.

Перші непомітні симптоми раку у Байдена

За її словами, ще до того, як лікарі встановили діагноз, Джо інколи прокидався до семи разів за ніч, щоб відвідати туалет.

Реклама

Джилл розповіла, що неодноразово звертала увагу лікаря Білого дому на цей симптом. Однак тоді, як стверджує колишня перша леді, медики дійшли висновку, що додаткових обстежень не потрібно. Вона була впевнена, що стан чоловіка перевірили належним чином.

«Як ви й сказали, вони діяли відповідно до рекомендацій Американської урологічної асоціації. Тому йому не призначили аналіз PSA — аналіз крові на простат-специфічний антиген. Але коли ця проблема не зникла після того, як ми залишили Білий дім, я сказала: „Джо, нам потрібно поїхати до Джеффа у Філадельфію. Щось не так“. Так ми й зробили. Але, Боже мій, я ніколи не думала, що це буде рак простати», — поділилася дружина Байдена.

Рак простати — симптоми

За інформацією фахівців Cleveland Clinic, одним із поширених симптомів цього виду раку є часті, а іноді й раптові позиви до сечовипускання, особливо в нічний час.

Передміхурова залоза розташована поруч із сечовим міхуром. Якщо вона збільшується — через злоякісну пухлину або інші захворювання — це може створювати тиск на міхур. У результаті людина відчуває потребу частіше мочитися, навіть коли сечовий міхур заповнений незначно.

Реклама

Серед інших можливих симптомів раку простати лікарі називають:

слабкий або переривчастий струмінь сечі;

біль чи печіння під час сечовипускання;

нетримання сечі;

кров у сечі або спермі;

еректильну дисфункцію;

біль під час еякуляції;

біль у ділянці стегон, грудної клітки чи попереку.

Медики наголошують, що такі симптоми можуть виникати й за інших захворювань. Саме тому у разі їхньої появи варто звернутися до лікаря та пройти необхідне обстеження, особливо якщо людина належить до групи підвищеного ризику.

Нагадаємо, у тривні 2025 року речник експрезидента США повідомив, що Байдену діагностували агресивну форму раку простати з метастазами в кістку. Цей вид онкології чутливий до гормонів, що дозволяє проводити ефективне лікування.

Тоді ж, у травні, колишній лікар Білого дому Ронні Джексон спрогнозував, що Байдену через прогресувальний рак простати може залишитися від 12 до 18 місяців життя. На думку лікаря, хвороба є занадто запущеною, а діагноз могли приховувати під час передвиборчих перегонів.

Новини партнерів