Лікарі провели операцію на серці 106-річної жінки – подробиці, фото

У місті Ауріх, що на північному заході Німеччини, лікарі провели успішну операцію на серці 106-річної Еріки Дікман.

Про це пише Bild.

Еріку нещодавно госпіталізували з інфарктом через закупорку правої коронарної артерії.

"Її загальний стан був напрочуд добрим", - розповів лікар Торстен Штайн.

Тому медики зважилися на черезшкірну транслюмінальну коронарну ангіопластику. Це не відкрита операція на серці, коли в артерію через пах або зап'ястя вводять тонку трубку (катетер) і просувають до серця. Коли трубка досягає закупореної судини, на кінці надувається мікроскопічний балон.

Еріка Дікман – 106-річна німка, якій провели операцію на серці / Фото: Bild

Еріці встановили два стенти. Вона стала найстаршою пацієнткою в Німеччині та другою у світі: в Індії таку операцію провели 107-річному чоловікові.

Еріка Дікман пережила дві світові війни, втратила чоловіка після 69 років шлюбу та об'їздила всю Європу. Незважаючи на вік і поганий зір, вона живе сама у власному будинку і веде домашнє господарство.

Нагадаємо, лікарі врятували хлопчика, який знайшов кулю та проковтнув її.

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