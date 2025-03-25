Лікарі розглядали можливість дати спокійно піти з життя: подробиці госпіталізації Папи Римського

Папа Римський Франциск опинився на межі життя та смерті під час останньої госпіталізації через двосторонню пневмонію. Лікарі навіть постали перед питанням щодо можливості припинення лікування, щоб дозволити понтифіку мирно піти з життя.

Про це повідомив керівник медичної команди понтифіка Серджо Альф’єрі в коментарі виданню Reuters.

Найкритичніший момент настав 28 лютого, коли через аспірацію блювоти 88-річний Франциск ледь не задихнувся. Тоді перед лікарями стояло складне рішення: зупинити всі заходи чи ризикнути й продовжити інтенсивне лікування. Медичні працівники ухвалили рішення продовжити боротьбу. І хоча терапія могла спричинити шкоду ниркам і кістковому мозку, стан Папи поступово покращився: запалення легень зменшилося, і загальний стан стабілізувався.

Понтифік перебував у лікарні 38 днів після госпіталізації 14 лютого з бронхітом, що зрештою ускладнився пневмонією. Після тривалого лікування, 23 березня Папа Римський вперше з'явився на публіці, звернувшись до вірян з лікарняного балкона.

Папа Франциск вже повернувся до Ватикану, але лікарі рекомендували йому ще два місяці відпочинку для повного відновлення. Поки що невідомо, наскільки активно він залучатиметься до публічного життя найближчим часом.

Нагадаємо, у Туреччині під час протестів побили російських пропагандистів.

Читайте також: