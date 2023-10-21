Лікарі розповіли про стан чоловіка, якому пересадили серце свині

Американець став другою людиною, який взяв участь у подібному експерименті.

У США хірурги у вересні 2023 року пересадили серце свині 58-річному ветерану військово-морського флоту Лоуренсу Фаусету. Він став другим у світі пацієнтом, який пройшов через подібну операцію. За словами медиків, через місяць після операції свиняче серце не показало жодних ознак відторгнення.

Про це пише AP.

"Його серце робить все самостійно", - сказав доктор Мухаммад Мохіуддін, керівник відділення серцевої ксенотрансплантації в Меріленді.

58-річний Лоуренс Фаусет / Фото: Medicalxpress

Представник лікарні повідомила, що їхній пацієнт вже може стояти, і фізичні терапевти допомагають йому набратися сил, необхідних для того, щоб спробувати ходити.

Нагадаємо, 2022 року лікарі провели першу в світі трансплантацію серця свині 57-річному Девіду Беннетту – він прожив після операції лише два місяці.

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