Лікарі розводили руками: жінка за допомогою ChatGPT дізналася, що у її сина рідкісне захворювання

ChatGPT успішно виявив і діагностував загадкову хворобу дитини, яка три роки вводила лікарів в оману.

Про це пише Daily Mail.

Алексу було чотири роки, коли він почав відчувати хронічний біль, пізніше додалися труднощі з ходьбою та неконтрольовані перепади настрою. Через деякий час хлопчик припинив рости. Але лікарі не змогли з'ясувати, чим хворіє дитина.

Лікарі не знали, що відбувається з хлопчиком

Його мати, Кортні, розповіла, що щодня дитині доводилося приймати знеболювальні. Незабаром після того, як у хлопчика з'явився біль, його характер почав змінюватися. Він став похмурим і втомленим, у нього часто відбувалися спалахи гніву. Також у нього почала погано функціонувати ліва нога і з'явився сильний головний біль.

Якось мати Алекса помітила, що її син щось постійно жує. Кортні подумала, що, можливо, проблема в зубах, і відвела його до дантиста. Лікар запідозрив, що Алекс, можливо, скрипів зубами, і направив сім'ю до фахівця, який призначив Алексу спати зі спеціальною капою, щоб краще дихати ночами. І хоча спочатку це видавалося рішенням проблеми, згодом з'явилося більше симптомів.

Коли Кортні помітила, що Алекс не росте, вона відвела його до педіатра, який сказав, що на його розвиток негативно вплинула пандемія коронавірусу. Водячи Алекса на численні прийоми до лікарів, жінка витратила три роки на пошуки відповідей і проконсультувалася з 17 лікарями.

ChatGPT встановив правильний діагноз

Коли Кортні чекала на хлопчика з кабінету лікаря, вона переглядала його симптоми в мережі. Так їй спало на думку перевірити результати тестів Алекса через штучний інтелект. Чатбот діагностував рідкісне захворювання — розщеплення хребта та ваду розвитку спинного мозку.

Це захворювання характерне неправильним закріпленням спинного мозку до хребетного каналу, що обмежує кровотік. Це призводить до оніміння, болю, м'язової слабкості та проблем із контролем рухів.

На щастя, Алекс мав найлегшу форму захворювання — приховану ущелину хребта, яка викликає невеликий розрив у хребті, але не ушкоджує нерв. Цю форму важче діагностувати, однак цей дефект можна вилікувати за допомогою операції.

Після того, як лікарі підтвердили діагноз ChatGPT, Алексу провели операцію. Поки дитина ще відновлюється, але очікується, що хлопчик швидко прийде до норми.

Нагадаємо, жінка, якій сказали, що у неї ангіна, вчасно діагностувала у себе лейкемію за допомогою Google.

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