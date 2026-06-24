Лікарі вперше допомогли померти дитині: подробиці шокувального випадку

У Нідерландах провели першу евтаназію для дитини віком до 12 років / © pixabay.com

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У Нідерландах вперше в історії країни застосували евтаназію до невиліковно хворої дитини віком до 12 років.

Про це повідомляє нідерландський телеканал NOS із посиланням на лист міністра охорони здоров’я Софі Германс до парламенту.

За інформацією міністерки, «невиліковно хвора» дитина померла наприкінці минулого року. Водночас жодних деталей щодо особи дитини, її статі, місця проживання чи діагнозу не розкривається.

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Міністерка зазначила, що парламенту належить визначити, чи діяли медики, які брали участь у процедурі, у межах закону.

Таким чином, цей випадок став першим практичним застосуванням оновлених правил, ухвалених після змін у законодавстві про допомогу при смерті.

Нові правила для дітей

У 2024 році Нідерланди розширили законодавство, дозволивши евтаназію для дітей віком від 1 до 12 років за умови невиліковної хвороби та за згодою батьків або опікунів.

Уряд пояснює, що йдеться лише про випадки, коли дитина страждає від «нестерпного болю без перспективи покращення», а також коли не існує ефективних методів лікування чи навіть паліативного полегшення стану.

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«У цій ситуації лікар може разом із батьками вирішити припинити життя дитини», — йдеться в урядових роз’ясненнях.

Як ухвалюються такі рішення

За офіційними правилами, рішення про «переривання життя» має базуватися на сучасних медичних знаннях і суворих стандартах. Кожен випадок обов’язково розглядається медичними експертними радами.

Також наголошується, що прохання про процедуру має надходити від пацієнта без стороннього тиску, а лікар повинен бути впевнений у добровільності та усвідомленості рішення.

Система контролю та вікові межі

Нідерланди, які першими у світі легалізували евтаназію у 2002 році, зберігають жорсткі процедури контролю. Про всі випадки необхідно повідомляти наглядові органи до проведення процедури.

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Діти до 16 років можуть пройти процедуру лише за згодою батьків, тоді як підлітки 16–17 років мають право приймати рішення самостійно, але з обов’язковим інформуванням опікунів.

Оцінки уряду

Уряд Нідерландів заявляє, що нові правила стосуватимуться дуже обмеженої кількості випадків — приблизно п’яти–десяти дітей на рік, і розглядаються як крайній захід.

«Кінець життя для цієї групи — єдина розумна альтернатива нестерпним і безнадійним стражданням дитини», — зазначається в урядовій позиції.

Нагадаємо, в Іспанії 25-річна жінка, яка страждала на параліч нижніх кінцівок, отримала офіційний дозвіл на евтаназію. В інтерв’ю, яке вона дала за кілька днів до смерті, вона сказала, що після років болю та страждань хоче просто «піти з життя з миром».

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