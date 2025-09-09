Лікаря підозрюють в отруєнні 30 пацієнтів, 12 із них померли: яке покарання йому загрожує

Лікар / © Pixabay

У французькому місті Безансон розпочався судовий процес над колишнім анестезіологом Фредеріком Пешʼє. Його звинувачують у навмисному отруєнні 30 пацієнтів, серед яких 12 померли. Справи охоплюють період від 2008 доо 2017 року.

Про це повідомило видання BBC.

53-річного лікаря вперше запідозрили у січні 2017-го. Під час операції на хребті у 36-річної Сандри Сімард раптово зупинилося серце. Спроби реанімації виявилися безуспішними, і тоді Пешʼє зробив їй інʼєкцію. Пацієнтка впала в кому, але вижила. Аналізи показали у препаратах концентрацію калію, що перевищувала норму у сто разів. Це стало поштовхом до масштабного розслідування.

Через кілька днів у клініці стався ще один серйозний випадок із 70-річним пацієнтом. Пешʼє заявив, що його підставили та зазначив, що після того, як він зробив пацієнту загальний наркоз, він виявив три пакетики парацетамолу, які були підроблені. Водночас прокуратура почала перевіряти інші подібні інциденти, які відбувалися протягом попередніх років.

Слідство встановило, що підозрілі випадки стосувалися пацієнтів віком від чотирьох до 89 років і траплялися у двох лікарнях Безансона — поліклініці «Франш-Конте» та клініці «Сен-Венсан». 2009 року трьох пацієнтів без серцевих хвороб довелося реанімувати під час простих хірургічних втручань. Водночас у 12 випадках лікарям не вдалося врятувати пацієнтів, а причини їхньої смерті залишилися нез’ясованими.

Першим смертельним епізодом слідчі називають випадок жовтня 2008 року. Тоді 53-річний Дамієн Ілен прийшов до клініки «Сен-Венсан» для планової операції на нирках і помер після зупинки серця. Подальші аналізи показали, що йому ввели дозу лідокаїну, яка могла бути смертельною. Його дочка Амандін розповіла французьким ЗМІ, що втрата мала величезний вплив на їхню родину.

Прокурори заявляють, що лікар підмішував препарати у внутрішньовенні ліки, аби викликати зупинку серця в пацієнтів, і робив це, щоб помститися колегам. Правоохоронці називають його «спільним знаменником» у всіх справах.

Сам Пеш’є категорично заперечує провину. В інтерв’ю французькому радіо RTL він назвав суд шансом викласти «всі карти на стіл». Його адвокати заявляють, що лікар вісім років чекав на можливість довести невинуватість. Також він стверджує, що випадки серцевих зупинок у клініках продовжувалися і після його відсторонення 2017 року.

Попри серйозні звинувачення, медик увесь час залишався на волі під судовим наглядом. Судовий процес, у якому беруть участь понад 150 цивільних позивачів, триватиме понад три місяці й завершиться у грудні. Якщо Пеш’є визнають винним, йому загрожує довічне ув’язнення.

