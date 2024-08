Лікарка в останню мить не сіла на літак, який розбився у Бразилії, завдяки SMS від батька (фото)

Лікарка приголомшила, як не сіла на горезвісний рейс у Бразилії ATR 72-500 Voepass, який потрапив в авіакатастрофу, завдяки своєму татові.

Жуліана Чіументо стояла біля каси, коли отримала голосове повідомлення від батька. "Вирушай в суботу вранці", - сказав він. І за іронією долі вона наслідувала його пораду.

Жуліана була за декілька хвилин від того, щоб зайняти своє місце на пасажирському літаку VoePass, який зазнав аварії в штаті Сан-Паулу, внаслідок чого загинули всі, хто перебував на борту 9 серпня.

"В останню хвилину мій батько надіслав мені повідомлення, коли я вже була біля каси, збираючись отримати свій квиток і сісти", - сказала вона. "Бог сказав моєму батькові надіслати це повідомлення, щоб я не летіла у п'ятницю, а в суботу вранці".

Жуліана планувала сісти на рейс, щоб вирушити на спеціальну програму навчання. Але в повідомленні її батько Альтермір Чіументо сказав: "Отже, люба, якщо ти можеш летіти в суботу, лети у суботу вранці. Так краще. Ти будеш більш розслабленою, спокійною та невимушеною. Приїдь туди вдень, відпочинь і подивися, чи зможеш ти перенести поїздку на суботу. Якщо зможеш, дій".

Через декілька годин вона дізналася, що серед жертв катастрофи були і деякі з її друзів.

Двомоторний турбогвинтовий літак летів з південного штату Парана до Сан-Паулу, коли він упав за 80 км на північний захід від міста в Віньєдо.

Вона сказала: "Дякувати Богу, у мене є велика підтримка, і всі дають мені стільки сил. Але мені треба повернутися. Я живу в Ріо-де-Жанейро, де навчаюсь. Я завжди подорожую туди-сюди між Ріо та Каскавелом, із зупинкою в Гуарульюсі. Кожного разу, коли я йду до цього аеропорту або сідаю в літак, я згадую благословення, яке дав мені Бог".

Альтермір додав: "Це була батьківська інтуїція. У мене так багато причин бути вдячним".

Нагадаємо, наразі невідомо, що саме стало причиною аварії літака. Днями місцева влада підтвердила, що з місця авіакатастрофи вилучено всі знайдені тіла. Частину з них вже ідентифіковано.

