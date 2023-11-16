Лікарня у Газі була базою ХАМАСу: ізраїльські військові знайшли інформацію про заручників

У найбільшій лікарні Гази було вилучено зброю та засоби індивідуального захисту з емблемами бойовиків ХАМАСу.

У найбільшій лікарні Гази “Аль-Шифа” Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявила серед інших речей ноутбук, який містив фотографії та відеозаписи заручників, зроблені після їх викрадення.

Про це в четвер, 16 листопада, повідомило ізраїльське видання Times of Israel.

Військові не показали фото чи відео, проте повідомили одній з двох іноземних журналісток, яких першими допустили в лікарню, репортерці BBC Люсі Вільямсон, що ноутбук також містить нещодавно оприлюднені ізраїльською поліцією відеозаписи допитів терористів ХАМАС, заарештованих після штурму 7 жовтня.

З посиланням на інформацію ЦАХАЛ журналістка повідомила, що в кабінеті МРТ в цій лікарні було вилучено "більше десятка автоматів Калашникова, гранати, засоби індивідуального захисту, деякі з них з емблемами військової бригади ХАМАС".

За її словами, ці знахідки свідчать, що лікарня могла бути оперативною базою ХАМАС.

Підполковник ЦАХАЛ Джонатан Конрікус вважає, що ХАМАС перебував у лікарні "протягом останніх кількох днів".

"Зрештою це лише верхівка айсберга. Ймовірно, це те, що вони були змушені залишити. Це набагато більше, ніж ми сподівалися",- сказав він.

Нагадаємо, в середу, 15 листопада, ізраїльські війська здійснили рейд на найбільшу лікарню Гази “Аль-Шифа”, яка стала символом страждань палестинського цивільного населення під час війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

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