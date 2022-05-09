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Лікувався отруйною жабою від похмілля: у Росії помер колишній топменеджер "Лукойлу" 

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Лікувався отруйною жабою від похмілля: у Росії помер колишній топменеджер "Лукойлу" 

Associated Press

Колишній топменеджер російського нафтового гіганта "Лукойл", мільярдер Олександр Суботін, помер у Митищах після проведення антипохмільного сеансу з шаманами. 

Протягом кількох днів російський багатій Суботін безперервно вживав алкоголь.

Про це пише у Telegram видання Mash.

Шаман Магуа та його дружина, за інформацією журналістів, приймали клієнтів у приватному будинку та пропонували лікування отруйною жабою. Потерпілому надрізали шкіру та капали отруту жаби. Після блювоти йому мало стати краще.

Магуа, за даними видання, практикував виклик духів, жертвопринесення звірів і купав клієнтів у крові.

Видання зазначає, що Суботін знав давно сімейство Магуа та часто користувався їхніми послугами. У процесі лікування похмілля йому зненацька стало зле — заболіло серце. Шаман не викликав "швидку", дав потерпілому “Корвалол” і поклав спати.

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"Серед окультної мішури російський мільярдер помер. Подружжя-шамани, які приїхали до поліції, сказали, що з померлим просто дружили. Стало погано Олександру від отруйних жаб або від чогось іншого — незрозуміло, але скоро в цьому розбереться слідство", — йдеться в повідомленні.

Джерела російського каналу Ren.tv стверджують, що Суботін кілька днів пиячив. Його дружина поїхала на батьківщину та просила друзів доглянути за чоловіком.

Тіло Суботіна знайшла в кімнаті на цокольному поверсі подруга його дружини — він лежав на ліжку і поряд був флакон із “Корвалолом”. Офіційно про смерть Суботіна ще ніхто не повідомляв.

© Mash
Mash

Олександр Суботін обіймав посаду члена правління ТОВ "Торговий дім Лукойл". Після роботи в "Лукойлі" Олександр Суботін став власником "Нової транспортної компанії" (НТК). 

Раніше повідомлялося, що у світі стало відбуватися "зачищення" росіян, пов'язаних з нафтовим бізнесом. Останніми місяцями за дивних обставин померли кілька високопосадовців, деякі з них були вбиті разом із сім'ями. 

За інформацією телеграм-каналу GENERALL SVR, який часто зливає кремлівські таємниці, раптові смерті колишніх і нинішніх співробітників структур "Газпрому" і зокрема "Газпромбанку", а також "Новатек", були ініційовані директором ФСБ Олександром Бортниковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевимпісля схвалення Путіна.

Також нагадаємо, що після початку "зачистки" до України втік колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв. В інтерв'ю він заявляв, що переїхав, щоб боронити землю, де народився. Волобуєв родом із Охтирки, яку почали обстрілювати у перші дні війни.

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