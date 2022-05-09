Лікувався отруйною жабою від похмілля: у Росії помер колишній топменеджер "Лукойлу" 

Колишній топменеджер російського нафтового гіганта "Лукойл", мільярдер Олександр Суботін, помер у Митищах після проведення антипохмільного сеансу з шаманами.

Протягом кількох днів російський багатій Суботін безперервно вживав алкоголь.

Про це пише у Telegram видання Mash.

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Шаман Магуа та його дружина, за інформацією журналістів, приймали клієнтів у приватному будинку та пропонували лікування отруйною жабою. Потерпілому надрізали шкіру та капали отруту жаби. Після блювоти йому мало стати краще.

Магуа, за даними видання, практикував виклик духів, жертвопринесення звірів і купав клієнтів у крові.

Видання зазначає, що Суботін знав давно сімейство Магуа та часто користувався їхніми послугами. У процесі лікування похмілля йому зненацька стало зле — заболіло серце. Шаман не викликав "швидку", дав потерпілому “Корвалол” і поклав спати.

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"Серед окультної мішури російський мільярдер помер. Подружжя-шамани, які приїхали до поліції, сказали, що з померлим просто дружили. Стало погано Олександру від отруйних жаб або від чогось іншого — незрозуміло, але скоро в цьому розбереться слідство", — йдеться в повідомленні.

Джерела російського каналу Ren.tv стверджують, що Суботін кілька днів пиячив. Його дружина поїхала на батьківщину та просила друзів доглянути за чоловіком.

Тіло Суботіна знайшла в кімнаті на цокольному поверсі подруга його дружини — він лежав на ліжку і поряд був флакон із “Корвалолом”. Офіційно про смерть Суботіна ще ніхто не повідомляв.

Mash

Олександр Суботін обіймав посаду члена правління ТОВ "Торговий дім Лукойл". Після роботи в "Лукойлі" Олександр Суботін став власником "Нової транспортної компанії" (НТК).

Раніше повідомлялося, що у світі стало відбуватися "зачищення" росіян, пов'язаних з нафтовим бізнесом. Останніми місяцями за дивних обставин померли кілька високопосадовців, деякі з них були вбиті разом із сім'ями.

За інформацією телеграм-каналу GENERALL SVR, який часто зливає кремлівські таємниці, раптові смерті колишніх і нинішніх співробітників структур "Газпрому" і зокрема "Газпромбанку", а також "Новатек", були ініційовані директором ФСБ Олександром Бортниковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим, після схвалення Путіна.

Також нагадаємо, що після початку "зачистки" до України втік колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв. В інтерв'ю він заявляв, що переїхав, щоб боронити землю, де народився. Волобуєв родом із Охтирки, яку почали обстрілювати у перші дні війни.

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