Ліквідація федеративності: Держдума РФ позбавила Татарстан президента

Татарстан є єдиним регіоном країни-агресорки, де ще зберігся свій президент.

Держдума РФ ухвалила сканальний законопроєкт про організацію публічної влади у суб'єктах Росії. Зокрема, керівників суб'єктів РФ офіційно перейменують на "голів" регіонів. Документ викликав критику у Татарстані, адже це наразі єдиний регіон країни-агресорки, де ще зберігся свій президент.

Про це повідомляють РБК і Російська служба ВВС.

Татарстан виступив проти частини положень законопроєкту, заявивши, що вони порушують норми Конституції.

"Ми вважаємо, що у поданій редакції законопроєкт відходить від встановлення загальних принципів основ правового регулювання діяльності органів державної влади суб'єктів Російської Федерації", — заявляв голова комітету держради Татарстану з державного будівництва та місцевого самоврядування Альберт Хабібуллін.

Формально закон, який прямо забороняє називати голів суб'єктів Росії президентами, ухвалили ще в 2010 році. Тоді Москва наказала своїм республікам внести зміни до місцевих конституцій до 2015 року. Але коли цей термін наблизився, Татарстану надали відстрочку.

Наприкінці жовтня Держрада Татарстану одноголосно виступила проти перейменування посади президента республіки.

Крім того, новий закон дозволить губернаторам обиратися більш як на два терміни поспіль. Таким чином, залишитися на своїй посаді найближчими роками зможуть, зокрема, мер Москви Сергій Собянін і голова Чечні Рамзан Кадиров.

Також президент РФ отримав право знімати голів регіонів за будь-яких підстав, без пояснення причин.

Раніше повідомлялося, що лідер народу Ерзя в ООН звинуватив Росію в етноциді.

Читайте також: