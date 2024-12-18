Ліквідація генерала Кирилова: який сигнал армії РФ надіслали українські спецслужби — Гертлінг

Ліквідацією російського генерала Ігоря Кирилова, причетного до воєнних злочинів проти військових ЗСУ, українські спецслужби продемонстрували командуванню армії РФ, що не існує безпечного місця для тих, хто веде агресію проти України.

Таку думку висловив генерал-лейтенант у відставці та колишній командувач армією США в Європі Марк Гертлінг в коментарі телеканалу CNN.

Американський генерал нагадав, що суди України заочно визнали Ігоря Кирилова воєнним злочинцем, оскільки він був причетним до застосування проти українських військових на передовій хімічної зброї, що є порушенням Женевських конвенцій та законів про ведення сухопутної війни.

Також читайте СБУ ліквідувала генерала Кирилова у Москві: які версії розглядають росіяни

За словами Марка Гертлінга, важливо, що операцію із ліквідації генерала Кирилова, було проведено саме на вулицях російської столиці Москви.

“Це такий психологічний підхід, щоб сказати російським солдатам, російським генералам: "Для вас немає безпечного місця. Якщо ви не на лінії фронту, ми все одно прийдемо по вас”, - наголосив він.

При цьому генерал Гертлінг додав, що російські генерали, які причетні до агресії проти України та воєнних злочинів Кремля, є законними цілями цієї війни, де б вони не перебували.

Нагадаємо, у США не знали про підготовку вбивства російського генерала Ігоря Кирилова та не брали участь у цьому.

Читайте також: