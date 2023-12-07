Ліквідація Киви: зрадник Царьов влаштував істерику, бо боїться за свою шкуру

Переляканий Царьов заявив, що посилив свою охорону після замаху та визнав, що українські спецслужби працюють ефективно.

Екс-нардеп та зрадник України Олег Царьов розпереживався через вбивство свого колеги-колаборанта Іллі Киви.

Царьов записав відео, в якому попросив росіян не знущатися з смерті Киви.

Як виявилось, зрадника Киву не любили навіть у Росії. У РФ колаборанту не змогли вибачити, що він деякий час був у складі "Правого сектора" та робив "русофобські заяви".

"Багато хто (росіяни. — Ред.) виставляють пости, згадують "русофобські заяви" Киви. Типу, якщо він таким був, то значить його і не шкода. Але справа не в Киві. Яким би він не був, Росія відповідала за його безпеку. Тому удар по Киві — це удар по Росії. А удар по Росії треба сприймати всерйоз і відповідати всерйоз. А не писати, що "нам його не дуже шкода", — ниє зрадник Царьов, боячись, що його спіткає подібна доля.

В іншому відео Царьов висловив упевненість, що за ліквідацією Киви стоять українські спецслужби.

"Я знаю, що він знав, що за ним ведеться полювання. З цієї причини він переїхав з Москви в закрите селище. Але не вберіг себе. Камери та охорона не допомогли. Українські спецслужби працюють ефективно", — додав колаборант.

Нагадаємо, у середу, 6 грудня, зрадника України, екснардепа Іллю Киву знайшли мертвим у Підмосков'ї. Як повідомляють джерела ТСН, за вбивством Киви стоїть Служба безпеки України.

У свою чергу, українські соцмережі одразу ж відреагували на цю новину хвилею кумедних мемів.

Замах на Царьова: що відомо

Нагадаємо, що 27 жовтня 2023 року на Царьова також вчинили замах. Відомо, що зрадник отримав два вогнепальні поранення.

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