Ліквідація лідера “Аль-Каїди” і напружений візит до Тайваню: головні новини ночі 2 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 2 серпня:
- Байден підтвердив ліквідацію лідера “Аль-Каїди” Аймана аз-Завахірі, який переховувався у столиці Афганістану. Читати далі –>
- Поїздка спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань не означатиме підтримку американським урядом його незалежності. Читати далі –>
- Окупанти зібрали на півдні близько 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на Кривий Ріг та Миколаїв. Читати далі –>
- Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна була піти на поступки Росії. Читати далі –>
- У Вашингтоні співробітник російського посольства у США потоптав соняшники, які до дипустанови принесли двоє дівчаток. Читати далі –>
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