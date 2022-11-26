Ліквідація Лукашенка: експерт оцінив шанси білоруського диктатора бути знищеним Кремлем

Функції Білорусі як країни-сателіта РФ після заміни Лукашенка особливо не зміняться, але Кремль може отримати контроль над білоруською армією.

Публічні розмови про замах на Олександра Лукашенка можуть бути спрямовані на те, щоб підштовхнути самопроголошеного президента Білорусі активніше виконувати розпорядження Кремля.

Таку думку висловив політолог Олександр Антонюк в ефірі "24 каналу", коментуючи повідомлення аналітиків Інституту Роберта Лансінга (Robert Lansing Institute, RLI) про те, що Кремль вже ухвалив рішення про ліквідацію Лукашенка.

"Я швидше вірю в цю історію, ніж ні”, - зауважив експерт.

Антонюк припустив, що ці публічні розмови можуть бути застереженням для самого Лукашенка, щоб “він перестав викручуватися і намагався виконувати розпорядження Кремля".

Якщо ж самопроголошений президент Білорусі виявлятиме впертість, то після його ліквідації кремлівська влада за допомогою свого ставленика може отримати контроль над білоруською армією та скористатися нею у війні проти України.

За словами Антонюка, у Білорусі немає високої підтримки участі у війні, але є певна кількість силовиків, які виконуватимуть вказівки Москви.

Політолог зауважив, що країна-сателіт уже перебуває під керівництвом Кремля, тому після ліквідації мало що зміниться в її функціях. Але Москві потрібно буде продемонструвати видимість правонаступництва влади, “процес якихось виборів”.

"Якщо говоримо про приєднання Білорусі, то формально має бути керівник країни. Людина з білоруським паспортом. Інакше це вважатиметься однозначною окупацією і немає різниці, чи буде живим Лукашенко", – додав Антонюк.

Розмови про ймовірну ліквідацію Лукашенка набули особливо тривожного змісту після раптової смерті 26 листопада міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея, який був довіреною особою білоруського диктатора і допомагав йому маневрувати між Росією та Заходом.

Нагадаємо, за інформацією RLI, російська військова розвідка може спробувати найближчими днями розробити сценарій, який передбачає або замах на Олександра Лукашенка, або його імітацію.

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