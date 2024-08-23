Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Ліквідація порома "Конро Трейдер": показали супутникові знімки порту "Кавказ" після атаки

Ліквідація порома "Конро Трейдер": показали супутникові знімки порту "Кавказ" після атаки

Дата публікації
Перегляди
287
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Ліквідація порома "Конро Трейдер": показали супутникові знімки порту "Кавказ" після атаки

"Бавовна" у порту Кавказ

Пором "Конор Трейдер" повністю знищений.

Вчора, 22 серпня, було атаковано порт "Кавказ" у Краснодарському краї РФ. У Мережі з'явилися супутникові фото наслідків удару.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Показали супутникові фото порту "Кавказ" після атаки

Показали супутникові фото порту "Кавказ" після атаки

На знімках Planet Labs за 23 серпня видно знищений пором та декілька невеликих суден, що стоять неподалік, які також могли бути ушкоджені внаслідок удару.

"Супутник зафіксував й пошкоджену інфраструктуру. Зокрема, уражена частина залізничного полотна, що веде до води. На знімках видно й ознаки пожежі – біля берега припарковані пожежні автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Напередодні стало відомо про удар по російському порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю. Знищення судна офіційно підтвердили у Військово-морських силах.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація