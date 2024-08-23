Ліквідація порома "Конро Трейдер": показали супутникові знімки порту "Кавказ" після атаки

Вчора, 22 серпня, було атаковано порт "Кавказ" у Краснодарському краї РФ. У Мережі з'явилися супутникові фото наслідків удару.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Показали супутникові фото порту "Кавказ" після атаки

На знімках Planet Labs за 23 серпня видно знищений пором та декілька невеликих суден, що стоять неподалік, які також могли бути ушкоджені внаслідок удару.

"Супутник зафіксував й пошкоджену інфраструктуру. Зокрема, уражена частина залізничного полотна, що веде до води. На знімках видно й ознаки пожежі – біля берега припарковані пожежні автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Напередодні стало відомо про удар по російському порому "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю. Знищення судна офіційно підтвердили у Військово-морських силах.

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