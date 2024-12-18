Ліквідація російського генерала Кирилова: лише через добу з'явилася реакція Кремля

В адміністрації диктатора РФ Володимира Путіна вперше прокоментували вбивство генерала Ігоря Кирилова та його помічника, традиційно заявивши про так званий "український слід".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Путін глибоко співчуває у зв'язку із загибеллю начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Ігоря Кирилова". - висловися Пєсков.

Російські спецслужби розслідують цю справу, каже речник кремлівського "фюрера". За словами Пєскова, "Москва знає, хто є замовником теракту". Мовляв, вбивство Кирилова "доводить правоту дій Росії під час спецоперації".

Нагадаємо, Ігор Кирилов – начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, Ілля Полікарпов – його помічник, який співпрацював із пропагандистами та передавав забезпечення окупантам на фронт. 17 грудня у Москві їх підірвали за допомогою саморобної вибухівки біля будинку.

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