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Ліквідація Шатського: ЗМІ повідомили деталі про модернізатора ракет і дронів

Ліквідація Шатського: ЗМІ повідомили деталі про модернізатора ракет і дронів

Заступник генконструктора КБ "Марс" Михайло Шатський / Фото: російські телеграм-канали

До ліквідації російського конструктора може бути причетне ГУР Міноборони України.

Ліквідований у Підмосковʼї заступник генконструктора КБ "Марс" Михайло Шатський був головним ідеологом впровадження штучного інтелекту у дрони, а також інші літальні та космічні апарати РФ.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на джерело у Силах оборони України.

Шатського, який був також керівником відділу функціонального програмного забезпечення КБ "Марс", застрелили у Кузьминскому лісопарку поблизу міста Котельники. До його ліквідації може бути причетне ГУР Міноборони України.

За словами джерела, окрім того, що Шатський займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня Х-69, колеги вважали його головним ідеологом впровадження штучного інтелекту у безпілотники та в інші літальні т космічні російські апарати.

"Нагадуємо, що кожна особа, яка так чи інакше причетна до розвитку російського ВПК і таким чином підтримує російську агресію проти України, є законною ціллю для Сил оборони", – зазначило джерело.

Нагадаємо, раніше 12 грудня про ліквідацію Шатського повідомлялося в Мережі. Про конструктора було відомо те, що він займався модернізацією ракет X-59 до рівня X-69 та розробляв нові дрони.

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