Ліквідація Татарського: суд у Москві взяв під варту підозрювану Трепову (фото)

Жінку звинуватили за статтями про скоєння теракту, який спричинив смерть людини, а також про незаконне носіння вибухових речовин.

Басманний суд Москви 4 квітня взяв під варту на два місяці Дар'ю Трепову – підозрювану в причетності до вибуху, внаслідок якого загинув російський пропагандист, "військкор" Владлен Татарський.

Про це інформує "BBC News русская служба".

Засідання суду, на якому Треповій обирали запобіжний захід, відбувалося в закритому режимі. Про це клопотало слідство, аргументуючи тим, що "гучний розгляд може порушити недоторканність приватного життя" учасників справи. Сама ж Трепова та її адвокат Данило Берман були проти закритого режиму.

Зауважимо, Трепову звинуватили за статтями про скоєння теракту, який спричинив смерть людини, а також про незаконне носіння вибухових речовин.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Що відомо про загибель Владлена Татарського

Татарський загинув 2 квітня внаслідок вибуху в Санкт-Петербурзі. Там в одному з кафе пропагандист проводив зустріч зі своїми шанувальниками. Спецслужби РФ заявили, що здетонувала вибухівка у статуетці, яку Татарському подарувала 26-річна місцева жителька Дар'я Трепова. Її було оголошено у федеральний розшук і затримано вже наступного дня. На опублікованому МВС РФ відео жінка зізналася, що принесла на зустріч із Татарським "статуетку, яка вибухнула".

Водночас антитерористичний комітет РФ заявляв, що ліквідація Татарського була начебто "спланована спецслужбами України". А речник президента Росії Дмитро Пєсков оголосив, що за вбивством "військкора" може стояти "київський режим".

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