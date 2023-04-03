Ліквідація "військкора" Татарського: РФ заявила, що операцію спланували та організували в Україні

Крім того, кримінальну справу про підрив Татарського в Петербурзі перекваліфікували на теракт.

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що планування та організація ліквідації пропагандиста-"військкора" Владлена Татарського нібито здійснювалася з території України.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди (ЗМП).

Крім того, кримінальну справу про підрив Татарського в Петербурзі перекваліфікували на теракт.

"Виходячи з отриманих результатів початкових слідчих дій, кримінальну справу про вибух у кафе Санкт-Петербурга перекваліфіковано на ч. 3 ст. 205 КК РФ (терористичний акт). Розслідування всіх обставин події триває. Слідство встановлює весь ланцюжок осіб, причетних до скоєння злочину, — від виконавців до замовників", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що "підозрювана" Дар'я Трепова — прихильниця Фонду боротьби з корупцією, засновником якого є Олексій Навальний.

Нагадаємо, що 2 квітня російський пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін) загинув після вибуху в Санкт-Петербурзі. В Мережі показали момент вибуху в кафе, де загинув пропагандист Татарський. Також з'явилося фото дівчини, яка нібито подарувала йому статуетку з вибухівкою. Нею виявилася Дар'я Трепова, яку вже затримали.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про його біографію.

В Офісі президента відповіли, чи причетна Україна до вбивства пропагандиста Татарського.

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