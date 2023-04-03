Ліквідація Владлена Татарського: показали останні секунди життя пропагандиста

У Мережі опублікували відео ліквідації колаборанта та пропагандиста РФ Владлена Татарського, який закликав Росію чинити геноцид українців та погрожував, що "вб'є та пограбує усіх". На кадрах видно, як йому передають статуетку з вибухівкою.

Відео поширили російські пропагандисти.

На кадрах видно, як у барі в Санкт-Петербурзі пропагандист отримує від дівчини статуетку. Він дістає її з пакування та називає "золотим Владленом". Потім колаборант торкається до свого подарунка і лунає вибух.

Також у Мережі опублікували кадри одразу після детонації вибухівки. Там коментатор говорить про "теракт" та те, що "спікеру п**дєц".

Ліквідація Владлена Татарського

Владлен Татарський - справжнє ім'я Максим Фомін до заворушень в Донецькій та Луганській областях 2014 року перебував у в'язниці через грабіж. Під час діяльності бандоформувань в ОРДЛО він втік звідти та приєднався до бойовиків "ДНР".

Від 2022 року колаборант пропагує війну Росії проти України, він закликав до геноциду українців, заявляючи, що "люди повинні гинути на операційних столах". Також він відомий своєю фразою "всіх уб'ємо, всіх пограбуємо".

У неділю, 2 квітня, у Санкт-Петербурзі під час "творчого вечора" колаборанта пролунав вибух. Пропагандист Татарський загинув на місці. У ліквідації пропагандиста підозрюють 26-річну дівчину. Також "слідчі" з Росії уже знайшли у цьому "український слід".

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