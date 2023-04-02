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Ліквідація Владлена Татарського: показали відео, як пропагандисту дарують "вибухову" статуетку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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Ліквідація Владлена Татарського: показали відео, як пропагандисту дарують "вибухову" статуетку

Пропагандисту сподобалась статуетка, яку йому подарували.

У неділю, 2 квітня, стало відомо, що в російському Санкт-Петербурзі через вибух загинув російський пропагандист, колаборант Владлен Татарський. Йому нібито подарували статуетку з вибухівкою. 

Про це пишуть російські пропагандисти. 

Вибух пролунав у кафе в центрі Петербурга, де зрадник, який закликав "вбити якомога більше українців", святкував свій "творчий вечір". Пропагандисти заявили, що вибухівка була захована у статуетці, яку Татарському нібито подарувала невідома дівчина. 

Проте пропаганда РФ опублікувала кадри за хвилини до ліквідації "воєнкора", на яких видно, що статуетку йому передав невідомий чоловік. 

Зраднику сподобався подарунок і він ним навіть похвалився зі сцени. 

Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК "Вагнер", пролунав вибух. Росіяни повідомляють про загибель колаборанта та пропагандиста Владлена Татарського.

У Мережі також опублікували момент вибуху в кафе Санкт-Петербурга, де ліквідували зрадника України. Також з'явилося фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.

Зазначимо, що у вересні 2022 року Владлен Татарський (Максим Фомін) закликав завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема знищувати електростанції, щоб помирало більше українців.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
10к
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