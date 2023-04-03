Ліквідація Владлена Татарського: у Росії офіційно звинуватили Україну в організації теракту

В країні-терористці Росії знов вдалися до звичного сценарія - там у вбивстві цинічного пропагандиста Владлена Татарського звинувачують Україну.

В Росії антитерористичний комітет звинувачує Україну у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського у одному з кафе Пітера, де проходив його творчий вечір.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Як зазначається, Національний антитерористичний комітет РФ визнав Україну причетною до вчиненого вчора, 2 ківітня, в Санкт-Петербузі теракту в одному з кафе.

“Вчинений теракт щодо Владлена Татарського спланували українські спецслужби”, - заявляють російські ЗМП.

Зазначимо, що Татарський був путінським пропагандистом, який цинічно звинувачував Україну у нацизмі та закликав окупантів до жорстоких вбивств українців. 2 квітня в одному з закладів Пітера він проводив для своїх шанувальників творчий вечер. Якоїсь миті в кафе зайшла дівчина та передала Татарському бюст з його обличчям, вже невдовзі після цього пролунав потужний вибух. Пропагандист загинув. Також постраждали кілька десятків гостей, які прийшли на захід.

Нагадаємо, що вбивство пропагандиста Татарського може бути попередженням Пригожину.

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