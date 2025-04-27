Ліквідація генерала Москалика: у Росії заявили про затримання виконавця

Російська поліція на місці убивства генерала Москалика / © Associated Press

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У суботу, 26 квітня, Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання виконавця ліквідації російського генерала Ярослава Москалика. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, який координував воєнні операції в Україні, загинув у Підмосков’ї після вибуху автомобіля, біля якого він проходив.

Пресреліз ФСБ цитують російські пропагандисти.

У повідомленні йдеться, що бомбу в автомобіль Volkswagen Golf, внаслідок підриву якого загинув російський воєнний злочинець, підклав «агент українських спецслужб» Ігнат Кузін 1983 року народження.

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Вибуховий пристрій він нібито взяв зі схованки, підготовленої українськими спецслужбами в одному з районів російської столиці Москви.

За даними ФСБ, затриманий має посвідку на проживання в Україні.

У прес-релізі також йдеться про те, що встановлений на автомобіль вибуховий пристрій був приведений у дію дистанційно, нібито з території України.

Офіційний представник Слідчого комітету Світлана Петренко заявила, що підозрюваний, який нібито був завербований 2023 року, «дає свідчення».

Раніше уродженця українського міста Суми Ігоря Кузіна називали останнім власником підірваної автівки. Місцем його постійного проживання від 2015 року зазначена Карачаєво-Черкесія (РФ).

Нагадаємо, вибух автомобіля, внаслідок якого загинув генерал-лейтенант Москалик, стався близько 10:40 25 квітня у підмосковному місті Балашиха. Вибухом Москалика відкинуло на декілька метрів.