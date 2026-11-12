Був ліквідований полковник армії РФ / © російські ЗМІ

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У селищі Шушари під Санкт-Петербургом через вибух в салоні авто був ліквідований полковник армії РФ. Бомбу для підриву нібито відправили на повітряній кулі із країн Балтії.

Про це пишуть росЗМІ.

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Як повідомило джерело, за попередніми даними, саморобний вибуховий пристрій переправили на територію Ленінградської області за допомогою повітряної кулі. Невідомий підібрав посилку і в призначений час у потрібному місці зробив закладку для виконавця.

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За даними видання, куля прилетіла з боку країн Балтії. Схованку спустошив 31-річний петербуржець, який народився в Псковській області.

О першій годині він встановив вибуховий пристрій під дно машини, припаркованої на Колпинському шосе. О 2:43 чоловік уже сів на рейс до Стамбула. О 6:05 приземлився. Коли пролунав вибух, чоловік уже прямував до Кишинева, звідки не здійснюється видача підозрюваних російській стороні.

Під Петербургом ліквідували полковника — деталі:

У російському селищі Шушари під Санкт-Петербургом пролунав вибух у салоні автомобіля. Внаслідок спрацювання вибухівки загинув полковник армії РФ.

Ліквідований російський полковник, ймовірно, був головним штурманом 6-ї повітряної армії Військово-комічних сил і ППО. Член його родини, який перебував поруч під час вибуху, зазнав поранень.

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Російські Z-воєнкори у своїх повідомленнях про загиблого використовують фразу про «вічний політ». Це може свідчити про те, що офіцер був пов’язаний з авіацією, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

За попередніми даними Слідкому РФ, вибухівку закріпили на днищі автомобіля. Пристрій здетонував у момент, коли полковник виїжджав із двору. Слідчий комітет порушив кримінальну справу щодо вбивства військового.

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