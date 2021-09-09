Ліквідувати або викорінити COVID-19 не вдасться, вірус продовжує мутувати - ВООЗ

В світі захворюваність вийшла на плато на рівні 4,5 млн офіційно зареєстрованих нових випадків інфікування на тиждень.

У Всесвітній організації охорони здоров'я сказали, що навряд чи вдасться остаточно перемогти коронавірус. Фахівці прогнозують, що він буде розвиватися, як віруси пандемії грипу.

Про це розповів виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян, повідомляє CNBC.

За його словами, вірус продовжує мутувати в країнах, де населення не вакцинували. У ВООЗ додали, що в світі захворюваність вийшла на плато на рівні 4,5 млн офіційно зареєстрованих нових випадків інфікування на тиждень.

"Люди говорили, що ми збираємося ліквідувати або викорінити вірус. Ні, це дуже малоймовірно. Я думаю, що цей вірус залишиться з нами і він буде розвиватися, як віруси пандемії грипу, розвиватиметься, щоб стати одним з інших вірусів, що вражають нас", – додав Раян.

Нагадаємо:

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світ перейшов на плато щодо захворюваності на коронавірус, водночас це плато перебуває на доволі високому рівні.

щодо захворюваності на коронавірус, водночас це плато перебуває на доволі високому рівні. Також Всесвітня організація охорони здоров'я додала новий штам коронавірусу до списку потенційно небезпечних. Мутація , яку назвали "Мю" , виникла у Колумбії, і за попередніми оцінками може виявитись стійкою до нинішніх вакцин.

до списку потенційно небезпечних. , яку назвали , виникла у Колумбії, і за попередніми оцінками може виявитись стійкою до нинішніх вакцин. Загалом ВООЗ моніторить 5 мутацій COVID-19. Найбільш небезпечним вважається штам "Дельта" , його виявили торік в Індії і нині він найпоширеніший у світі, його зафіксували у 170 країнах.

Найбільш небезпечним вважається , його виявили торік в Індії і нині він найпоширеніший у світі, його зафіксували у 170 країнах. Крім того Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни відмовитися від ревакцинації від COVID-19 до 2022 року через брак вакцин в усьому світі.

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