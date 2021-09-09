Ліквідувати або викорінити COVID-19 не вдасться, вірус продовжує мутувати - ВООЗ

В світі захворюваність вийшла на плато на рівні 4,5 млн офіційно зареєстрованих нових випадків інфікування на тиждень.
У Всесвітній організації охорони здоров'я сказали, що навряд чи вдасться остаточно перемогти коронавірус. Фахівці прогнозують, що він буде розвиватися, як віруси пандемії грипу.
Про це розповів виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян, повідомляє CNBC.
За його словами, вірус продовжує мутувати в країнах, де населення не вакцинували. У ВООЗ додали, що в світі захворюваність вийшла на плато на рівні 4,5 млн офіційно зареєстрованих нових випадків інфікування на тиждень.
"Люди говорили, що ми збираємося ліквідувати або викорінити вірус. Ні, це дуже малоймовірно. Я думаю, що цей вірус залишиться з нами і він буде розвиватися, як віруси пандемії грипу, розвиватиметься, щоб стати одним з інших вірусів, що вражають нас", – додав Раян.
Нагадаємо:
- Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світ перейшов на плато щодо захворюваності на коронавірус, водночас це плато перебуває на доволі високому рівні.
- Також Всесвітня організація охорони здоров'я додала новий штам коронавірусу до списку потенційно небезпечних. Мутація, яку назвали "Мю", виникла у Колумбії, і за попередніми оцінками може виявитись стійкою до нинішніх вакцин.
- Загалом ВООЗ моніторить 5 мутацій COVID-19. Найбільш небезпечним вважається штам "Дельта", його виявили торік в Індії і нині він найпоширеніший у світі, його зафіксували у 170 країнах.
- Крім того Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни відмовитися від ревакцинації від COVID-19 до 2022 року через брак вакцин в усьому світі.