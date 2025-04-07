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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
458
Час на прочитання
1 хв

"Ліки" Трампа для міжнародної економіки та просування ворога: головні новини ночі 7 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 7 квітня 2025 року:

  1. Модернізація засобів нападу ускладнює, а не унеможливлює роботу ППО — Ігнат Читати далі –>

  2. Ворог просунувся поблизу трьох населених пунктів — Deep State Читати далі –>

  3. Метою РФ є подальша війна, а не мир — МЗС Польщі Читати далі –>

  4. Трамп порівняв американські мита з "ліками" — Reuters Читати далі –>

  5. США відреагували на обстріл Кривого Рогу: посольство приспустило прапори Читати далі –>

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