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"Ліки" Трампа для міжнародної економіки та просування ворога: головні новини ночі 7 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 7 квітня 2025 року:
Модернізація засобів нападу ускладнює, а не унеможливлює роботу ППО — Ігнат Читати далі –>
Ворог просунувся поблизу трьох населених пунктів — Deep State Читати далі –>
Метою РФ є подальша війна, а не мир — МЗС Польщі Читати далі –>
Трамп порівняв американські мита з "ліками" — Reuters Читати далі –>
США відреагували на обстріл Кривого Рогу: посольство приспустило прапори Читати далі –>