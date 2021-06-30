У Парижі взялися посилити вимоги до електросамокатів через смерть дівчини

У Парижі взялися посилити вимоги до електросамокатів через смерть дівчини

Дівчину збили, коли вона гуляла на пішохідній зоні.

У Парижі місцева влада вимагає, щоб власники сервісів прокату електросамокатів встановили фіксоване обмеження швидкості та посилили контроль за їхнім паркуванням. У протилежному випадку вони можуть не подовжити із ними контракт.

Про це повідомляє Le Figaro.

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На такий крок влада Парижа пішла після смерті дівчини, яку нещодавно збив електросамокат на пішохідній зоні біля Сени. Крім цього, раніше на цей різновид транспорту теж часто нарікали.

А відповідальний за транспортну сферу посадовець паризької мерії як приклад навів деякі великі міста світу, які вже заборонили пересування вулицями на засобах мікромобільності з міркувань безпеки.

"Або у нас суттєво покращиться ситуація і самокати перестануть створювати проблеми і додаткову небезпеку, передусім для пішоходів, або ми вдамося до їхньої повної заборони", - заявив Анн Ідальго Давід Беяр, помічник мера Парижа, відповідальний за транспортну сферу.

Нагадаємо, 31-річна громадянка Італії гуляла вздовж Сени, коли її збив електросамокат. Пара ж на самокаті їхала з великою швидкістю і не зупинилася. Прокуратура відкрила розслідування за фактом вбивства, обтяженого ненаданням допомоги.

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