Ліндсі Ґрем помер: сенатор-республіканець перед смертю зустрівся із Зеленським

Ліндсі Ґрем помер / © Офіс президента України

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У Вашингтоні на 72-му році життя раптово помер впливовий сенатор-республіканець та послідовний прихильник України у США Ліндсі Ґрем. Це сталося учора, 11 липня. Лише позавчора, 10 липня, Ліндсі Ґрем приїздив до Києва.

Про це пише журналіст Остап Яриш.

Ліндсі Ґрем за день до смерті був у Києві: що відомо

В офісі сенатора заявили, що причиною смерті стала «швидка і несподівана хвороба».

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Новина про смерть американського законодавця стала справжньою несподіванкою для політичних кіл США. Ще за два дні до цього сенатор перебував із робочим візитом у Києві.

Під час поїздки він оголосив про досягнення домовленості з президентом щодо ухвалення його законопроєкту про санкції проти Росії, а також відвідав підприємство із виготовлення безпілотників Skyfall.

Очікується, що додаткові подробиці щодо обставин смерті політика стануть відомі найближчим часом.

Фото: пресслужба SkyFall

Фото: пресслужба SkyFall

10 липня у Києві Ліндсі Ґрем провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Зеленський подякував США за підтримку України, зокрема, системи ППО та програму PURL, а також відзначив домовленості з президентом США Дональдом Трампом щодо політичного рішення про передачу Україні ліцензій на виробництво Patriot.

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Під час обговорення Зеленський поінформував про постійні російські обстріли та наголосив на потребі в антибалістичних ракетах. У відповідь Ліндсі Грем відзначив мужність українського народу, запевнив у підтримці з боку Конгресу та повідомив про підготовку законопроєкту щодо посилення санкційного тиску на Росію та її спільників для наближення кінця війни.

© Офіс президента України

© Офіс президента України

Ліндсі Ґрем помер: що відомо про смерть політика

Нагадаємо, учора ввечері пішов із життя відомий американський політик, сенатор-республіканець від штату Південної Кароліни Ліндсі Ґрем. Про це офіційно повідомили на його сторінці в Х, де родина сенатора також висловила вдячність за молитви та попросила про дотримання конфіденційності в цей складний період.

Днями Ліндсі Ґрем відвідав Київ та поспілкувався з українськими журналістами. Під час розмови він заявив, що Дональд Трамп почав демонструвати більшу прихильність до України, оскільки його вразили успіхи українських сил на полі бою, здатність протистояти сильнішому противникові та вітчизняні військові технології.

Ґрем підкреслив, що Трамп любить переможців і бачить Україну саме серед них, адже вона чинить дуже серйозний тиск на Росію.

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Ґрем помер 11 липня у віці 71 року після короткої та раптової хвороби. За даними NBC News, увечері служба екстреної допомоги отримала виклик про зупинку серця в його будинку на Капітолійському пагорбі, звідки парамедики забрали його до машини швидкої.

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