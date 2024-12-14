Лінії фронту Третьої світової війни у Європі: на картах Newsweek показали “гарячі точки”

Можливою лінією зіткнення може стати північно-східний фланг НАТО, який включає кордон між РФ і Фінляндією.

Європейські політики неодноразово попереджали, що агресія російського президента Володимира Путіна не зупиниться лише на Україні, оскільки в наративах Кремля уже лунають тези про війну проти “агресивного блоку НАТО”.

У виданні Newsweek опублікували карти, які показують потенційні “гарячі точки” у Європі, якщо Москва продовжить свої войовничі дії на континенті.

можливі європейські лінії фронту наступної світової війни / Фото: newsweek.com

Як показує одна карта, можливим фронтом може бути північно-східний фланг НАТО, який включає кордон між РФ і Фінляндією протяжністю 830 миль (понад 1300 км). Північна країна, яка приєдналася до Альянсу в 2023 році, вже звинуватила Москву в розпалюванні кризи мігрантів на своєму кордоні.

Сухопутний кордон Фінляндії з Росією — північно-східний фланг НАТО — Фінська затока / Фото: newsweek.com

Генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт, колишній керівник Багатонаціонального корпусу НАТО на Північному Сході, раніше заявив Newsweek, що у Москви є “кілька варіантів” перевірити згуртованість Альянсу, включаючи "обмежене захоплення землі".

Професор політології Північного центрального коледжу Вільям Мак вважає, що за умови наступної агресії РФ у Європі під загрозою опиняться країни Балтії.

“В Естонії, Латвії та Литві проживає велика кількість росіян, що зазвичай є важливим мотивуючим фактором для інтервенціонізму Путіна”, - наголосив він.

У лютому Служба зовнішньої розвідки Естонії заявила, що існує загроза для НАТО у наступному десятилітті зіткнутися “з масовою армією радянського типу”. Тим часом у сусідній Литві встановили протитанкові бетонні піраміди, відомі як “зуби дракона”.

Розташування цих країн поруч із російським ексклавом Калінінградом є стратегічно важливим як потенційна лінія фронту в будь-якому конфлікті між Москвою та НАТО.

Як підкреслює інша карта Newsweek, Сувальський коридор може стати першою точкою контакту для будь-яких кроків Москви щодо НАТО, оскільки він відділяє російський ексклав Калінінград на Балтійському морі від Білорусі.

Сухопутні кордони Естонії та Латвії з Росією, Сувальський коридор та кордони з Білоруссю / Фото: newsweek.com

У Білорусі також перебувають тисячі російських військових, сучасні винищувачі та ядерна зброя. Окрім того, цією країною пролягає єдине сухопутне сполучення між Польщею та Центральною Європою та країнами Балтії.

Чутливі до цієї загрози Естонія та Латвія, які мають спільний кордон з Росією, у січні підписали угоду з Литвою про посилення сухопутних кордонів з Росією та Білоруссю в рамках Балтійської лінії оборони.

Незабаром після початку війни в Україні російський командувач Рустам Міннекаєв у квітні 2022 року заявив, що Москва хоче встановити коридор через південь України до Придністров’я. Це підняло питання про те, як сепаратистський анклав, де розташована російська військова присутність, може вписатися в плани Путіна.

Інші частини Європи також можуть бути вразливими. Як раніше повідомляв Newsweek , Марк Монтгомері, контр-адмірал США у відставці, заявив, що вплив Росії в менших конфліктах у Грузії та Сербії може посилитися.

Триваюче вторгнення Росії в Україну може посилити нестабільність, створивши можливі точки спалаху в Чорному та Азовському морях / Фото: newsweek.com

Карта Newsweek також показує це можливе ускладнення для країни-члена НАТО Туреччини, яка межує з Грузією, яка вела коротку війну з Росією в 2008 році. Це призвело до проголошення незалежності сепаратистським регіоном Абхазією, який зіткнувся останнім часом з протестами через промосковське законодавство.

Вплив Росії в сепаратистському регіоні Грузії Абхазії може ускладнити ситуацію для члена НАТО Туреччини на південному сході / Фото: newsweek.com

Нагадаємо, у країнах Європи публікують брошури із порадами, як побудувати бункер, запастися їжею та вижити без електрики, якщо станеться найгірше і на континенті вибухне повномасштабна війна.

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