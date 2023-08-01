Липень 2023 року став найспекотнішим місяцем на Землі за 120 000 років - науковці

Величезні регіони в Північній Америці, Європі та Азії борються з жахливими температурами.

Вчені встановили, що липень 2023 року став найспекотнішим місяцем на Планеті за останні приблизно 120 000 років.

Про це повідомляє Travel Tomorrow.

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Зазначається, що величезні регіони в Північній Америці, Європі та Азії борються з жахливими температурами, а світовий океан нагрівається до безпрецедентних рівнів.

Два глобальні кліматичні органи, Служба змін клімату Коперник (C3S) Європейського Союзу та Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) оголосили, що надзвичайна спека цього місяця б’є рекорди.

"Підвищення температури в липні сталося після інших тривожних кліматичних явищ на початку року. Червень був оголошений найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень, а 6 липень став найспекотнішим днем, який коли-небудь реєструвався. Середня глобальна температура навколо поверхні Землі тимчасово перевищила ключову межу в 1,5˚C", - йдеться у повідомленні.

"За перші 23 дні середня температура повітря підскочила до 16,95 градусів Цельсія, значно перевищивши попередній рекорд у 16,63˚C, встановлений у липні 2019 року. Згідно зі звітом, це незначне коливання; швидше, це монументальна зміна, яка узгоджується з глобальним консенсусом про те, що кліматичні зміни, спричинені діяльністю людини, доводять нашу планету до меж", - сказала Расселла Воса, директорка групи аналізу клімату Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

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