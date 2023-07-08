Липень буде найспекотнішим місяцем за останні 120 тисяч років: прогноз науковців

Середня глобальна температура досягла 17,23 градуса Цельсія, що є новим рекордом за весь час спостережень.

Згідно з даними Національного центру екологічних прогнозів США, у четвер, 6 липня, людство зафіксувало найспекотніший день за всю історію своїх метеорологічних вимірювань.

Про це повідомляє Reuters.

Новий рекорд було встановлено після кількох днів інтенсивної спеки в Сполучених Штатах і Китаї, та загибелі від надвисоких температур понад 100 людей у Мексиці.

Служба змін клімату Copernicus Європейського Союзу оголосила, що червень 2023 року був найтеплішим червнем, який коли-небудь реєстрували метеорологи, попередній рекорд червня 2019 року було подолано зі значним відривом.

“Такі рекорди є передбачуваним наслідком короткочасного підвищення температури, спричиненого Ель-Ніньйо, яке додається до довгострокової тенденції потепління, спричиненої викидами парникових газів у результаті людської діяльності”, — сказав Роберт Роде, дослідник і головний кліматолог з неурядової організації Berkeley Earth.

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Цього року з’явилася картина метеорологічного явища Ель-Ніньйо, яке спричинило підвищення температури поверхневих вод у східних і центральних районах Тихого океану.

“Ми усвідомлюємо, що перебуваємо в теплий період через зміну клімату, і в поєднанні з Ель-Ніньйо та спекотними літніми умовами ми бачимо рекордно теплі температури на поверхні, які реєструються в багатьох місцях по всьому світу”, — цитує видання The Guardian заяву Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Учені погоджуються, що збільшення тепла внаслідок антропогенного глобального нагрівання в поєднанні з поверненням Ель-Ніньйо призведе до нових рекордних температур.

“Є ймовірність, що липень буде найтеплішим за всю історію, а разом з ним і найспекотнішим місяцем за всю історію від часів еемського [міжльодовикового] періоду, який був приблизно 120 000 років тому”, — сказав доктор Карстен Гауштайн, науковий співробітник з атмосферної радіації в Лейпцизькому університеті.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у контексті найспекотнішого тижня за всю історію спостережень заявив, що зміна клімату вийшла з-під контролю.

“Якщо ми продовжуватимемо відкладати необхідні ключові заходи, я вважаю, що ми переходимо до катастрофічної ситуації, про що свідчать останні температурні рекорди”, — сказав Гутерреш.

Нагадаємо, раніше Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) заявила, що метеорологічне явище Ель-Ніньйо спричинить підвищення температур на планеті до нових теплових рекордів.

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