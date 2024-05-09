Лише 16 хвилин – і малюк чує "майже ідеально": лікарі провели унікальну операцію проти глухоти

Дівчинка від народження нічого не чула через слухову нейропатію – це стан, який порушує передачу нервових імпульсів від внутрішнього вуха до мозку.

Британські лікарі відновили слух півторарічній дівчинці Опал Сенді з діагнозом вроджена глухота, здійснивши 16-хвилинну операцію.

Про це повідомляє The Guardian.

Тепер маленька, за словами лікарів, чує "майже ідеально" і навіть шепотіння. Дитина також почала говорити і вже вміє казати "мама" і "тато".

"Дівчинка стала першою людиною в світі, яка взяла участь у піонерському дослідженні генної терапії, що, на думку лікарів, знаменує собою нову еру в лікуванні глухоти", – йдеться у повідомленні фахівців.

Слухову нейропатію дитини спричинив дефект гена OTOF, що кодує білок отоферлін, але генна терапія, за словами медиків, може виправити цей дефект.

Як діє генна терапія проти глухоти

Ця терапія має назву "Акорд" (Chord) і передбачає введення у внутрішнє вухо спеціального препарату, що замінює дефектну ДНК, яка й спричиняє "отоферлінову глухоту".

Дівчинці ввели препарат від біотехнологічної фірми Regeneron – і після інфузії з "робочою копією" гена дитина почала чути.

"Ми маємо дивовижні результати… Ми сподіваємося, що це може бути потенційним методом лікування", – сказав головний дослідник і вушний хірург Манохар Банс.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, понад 300 млн людей у світі мають проблеми зі слухом. Щороку їх все більшає.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.