Лише одна людина блокує постачання ракет Taurus Україні: у Бундестазі назвали хто

Рішення Шольца не передавати ракети Taurus у Бундестазі назвали "безвідповідальним".

У Бундестазі повідомили, що єдина людина, яка блокує рішення передати Україні далекобійні ракети Taurus, - це німецький канцлер Олаф Шольц.

Про це повідомила керівниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман на сторінці у Twitter.

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Посадовиця гостро звернулася до Шольца, закликавши надати Україні ракети. Вона написала, що поки він "чекає", в "Україні гинуть люди".

"На даний момент" в Україні все ще гинуть люди. Чого він чекає? Канцлер (Олаф Шольц - ред.) заради Бога? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", - підкреслила Марі-Агнес.

Нагадаємо, видання BILD пише, що Шольц затягує рішення щодо передавання Україні Taurus. Він хвилюється, що українські війська почнуть застосовувати ці ракети для ударів по території РФ.

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