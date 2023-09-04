Лише одна людина блокує постачання ракет Taurus Україні: у Бундестазі назвали хто

Рішення Шольца не передавати ракети Taurus у Бундестазі назвали "безвідповідальним".
У Бундестазі повідомили, що єдина людина, яка блокує рішення передати Україні далекобійні ракети Taurus, - це німецький канцлер Олаф Шольц.
Про це повідомила керівниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман на сторінці у Twitter.
Посадовиця гостро звернулася до Шольца, закликавши надати Україні ракети. Вона написала, що поки він "чекає", в "Україні гинуть люди".
"На даний момент" в Україні все ще гинуть люди. Чого він чекає? Канцлер (Олаф Шольц - ред.) заради Бога? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", - підкреслила Марі-Агнес.
Нагадаємо, видання BILD пише, що Шольц затягує рішення щодо передавання Україні Taurus. Він хвилюється, що українські війська почнуть застосовувати ці ракети для ударів по території РФ.
Читайте також:
- Резніков про передавання Україні далекобійних ракет Taurus: "Не думаю, що на це піде рік"
- Чи отримає Україна німецькі Taurus та американські ракети ATACMS: що каже Резніков
- Шольц, як завжди, довго думає: що не так із передаванням Україні німецьких далекобійних ракет Taurus