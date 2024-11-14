Лише персонаж Fox News: у Пентагоні шоковані через кандидатуру нового очільника відомства – Politico

Чиновники Пентагону шоковані і стривожені через наміри обраного президента США Дональда Трампа призначити главою оборонного відомства ведучого Fox News і ветерана Піта Гегсета.

Про це йдеться у статті Politico.

Гегсет, якщо його затвердить Сенат, має очолити 1,3 мільйона військовослужбовців у військовій формі та понад 750 000 цивільних осіб, проводити суперечливі зустрічі з союзниками США та розробити варіанти ударів проти Ісламської держави та іранських проксі. У Пентагоні хвилюються, що, хоча Гегсет і має військовий досвід, він ніколи не керував великою організацією.

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Видання зазначає, що співробітники національної безпеки та аналітики з питань оборони готувалися до сюрпризів від Трампа. Але вони кажуть, що оголошення ведучого Fox News і нагородженого ветерана армії Піта Гегсета "застало їх абсолютно зненацька".

"Ви б довірили йому керувати Walmart (американська мережа супермаркетів. – Ред.)? Адже саме стільки у нас співробітників", – сказав один з експосадовців американського відомства у розмові х журналістами.

Інший колишній посадовець зазначив, що "люди в шоці" через ймовірне призначення Гегсета. "Він усього лише персонаж Fox News, який ніколи не працював в уряді", – заявив він.

Politico поспілкувався з шістьма діючими та колишніми чиновниками Пентагону наступного ранку після того, як Трамп назвав Гегсета своїм кандидатом на посаду керівника Міністерства оборони.

Вони, як і багато інших чиновників у Вашингтоні, були не тільки здивовані цим кроком, але й скептично поставилися до того, що Гегсет зможе керувати такою складною бюрократією.

"Це смертельно серйозна робота, і мені здається, що це в основному людина-виконавець, яка найбільше відома тим, що говорить про військову справу і не робить нічого значущого для національної безпеки після служби в армії", – сказав співробітник Міністерства оборони США.

"Це виснажливо і складно, і це зовсім не пов’язано з тим, щоб потрапити на Fox News і базікати", – додав він.

Вибір Гегсета також викликав занепокоєння тим, що передача правління відносно новачку може відлякати претендентів на понад 80 інших затверджених Сенатом вакансій у Пентагоні.

Кілька іноземних дипломатів заявили, що вони поспішно замовили останню книгу Гегсета в Інтернеті після того, як було оголошено про його призначення, оскільки союзники намагаються познайомитися з людиною, про яку вони ніколи не чули, і не мають уявлення про його пріоритети.

У чиновників Міністерства оборони також викликає занепокоєння можливі чистки генералів і офіцерів у Пентагоні та скорочення програм.

Раніше ми писали, що відомо про ймовірного очільника Пентагону Піта Гегсета.

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