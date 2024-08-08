Лише після отримання посвідки на проживання: чергова країна ЄС посилила вимоги для українців

У Литві запроваджують нові правила працевлаштування українців, у яких немає тимчасового захисту. Від вересня біженці з України зможуть працювати там лише після отримання посвідки на проживання.

Про це повідомили в LRT.

Від 1 вересня іноземці, зокрема й українські громадяни, які не мають права на тимчасовий захист, але не можуть повернутися до України через військові дії, проте подали заяву на отримання посвідки на підставі роботи або з гуманітарних причин, матимуть право працювати в Литві лише від дати отримання цього документа, а не від дати подання заяви.

"Ці зміни не матимуть жодного впливу на українських біженців у Литві, які користуються механізмом тимчасового захисту, запровадженим ЄС. Департамент міграції видає їм електронні посвідки на проживання", – йдеться у повідомленні.

Водночас йдеться і про те, що громадяни України, члени їхніх сімей, а також особи без громадянства, які проживали в Україні та виїхали до Литви через повномасштабну війну і скористалися можливістю розпочати роботу без дозволу служби зайнятості або рішення про відповідність роботи іноземця потребам ринку праці Литви, можуть продовжувати працювати без вищезазначеного рішення, проте лише за деяких умов:

вони подають заяву на отримання посаідки на тимчасове проживання на підставі роботи;

трудові відносини продовжуються з тим самим роботодавцем.

Також стало відомо. що новоприбулі біженці можуть працевлаштуватися, щойно подадуть до Департаменту міграції заяву на отримання посвідки на проживання на підставі тимчасового захисту. Тобто для них процедура не змінилася.

Нагадаємо, президент Литви Ґітанас Науседа раніше прокоментував одностороннє рішення Угорщини щодо спрощення процедури в'їзду для громадян РФ і Білорусі. Він заявив, що це збільшує безпекові ризики в Європі.

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