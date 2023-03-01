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"Лише послухайте, що він говорить": Блінкен прокоментував можливість переговорів із Путіним

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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"Лише послухайте, що він говорить": Блінкен прокоментував можливість переговорів із Путіним

Фото: Associated Press

Держсекретар США вважає, що Кремль не готовий говорити про закінчення війни в Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен не бачить свідчень того, що Росія справді готова розпочати змістовні дипломатичні зусилля, щоб зупинити свою агресію в Україні.

Як повідомляє "Голос Америки", про це він заявив під час пресконференції в Узбекистані в середу, 1 березня, відповідаючи на запитання щодо можливості мирних переговорів.

За його словами, Кремль не готовий говорити про закінчення війни в Україні.

"Навпаки, є свідчення протилежного. Лише послухайте, що президент Путін говорить", - сказав Блінкен і навів як приклад недавню заяву господаря Кремля про те, що немає сенсу розмовляти про мир, доки Україна "не визнає нову територіальну реальність". 

"Інакше кажучи, поки Україна не визнає, що Росія захопила її території - вони навіть не говоритимуть", - пояснив Блінкен, зауваживши, що такі пропозиції є неприйнятними.

Держсекретар США наголосив, що, якщо залишити ситуацію в тому стані, в якому вона перебуває тепер (тобто з окупованими територіями України), то “Росія може повторити свої дії через рік, два чи три - відпочине, переозброїться і атакує”.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російський президент Володимир Путін намагається перетворити війну в Україні у затяжний конфлікт.

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Дата публікації
Перегляди
1671
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