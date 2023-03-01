"Лише послухайте, що він говорить": Блінкен прокоментував можливість переговорів із Путіним

Держсекретар США вважає, що Кремль не готовий говорити про закінчення війни в Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен не бачить свідчень того, що Росія справді готова розпочати змістовні дипломатичні зусилля, щоб зупинити свою агресію в Україні.

Як повідомляє "Голос Америки", про це він заявив під час пресконференції в Узбекистані в середу, 1 березня, відповідаючи на запитання щодо можливості мирних переговорів.

За його словами, Кремль не готовий говорити про закінчення війни в Україні.

"Навпаки, є свідчення протилежного. Лише послухайте, що президент Путін говорить", - сказав Блінкен і навів як приклад недавню заяву господаря Кремля про те, що немає сенсу розмовляти про мир, доки Україна "не визнає нову територіальну реальність".

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"Інакше кажучи, поки Україна не визнає, що Росія захопила її території - вони навіть не говоритимуть", - пояснив Блінкен, зауваживши, що такі пропозиції є неприйнятними.

Держсекретар США наголосив, що, якщо залишити ситуацію в тому стані, в якому вона перебуває тепер (тобто з окупованими територіями України), то “Росія може повторити свої дії через рік, два чи три - відпочине, переозброїться і атакує”.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російський президент Володимир Путін намагається перетворити війну в Україні у затяжний конфлікт.

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