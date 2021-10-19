Лише вакциновані працівники, комендантська година і зачинені магазини: Латвія вводить локдаун

Локдаун у Латвії почне діяти від 21 жовтня.
У Латвії вводять жорсткий карантин. Країна зачиняє всі магазини, виняток - товари першої необхідності, розважальні заклади, школи переводять на "дистанційку".
Про це повідомляє DELFI.
Почне діяти локдаун 21 жовтня і триватиме, попередньо, до 15 листопада. Раніше латвійський прем'єр Крішьяніс Каріньш анонсував, що під час карантину залишаться працювати тільки магазини першої необхідності, введуть комендантську годину, яка діятиме від 20:00 до 5:00.
Щодо шкіл, то учням подовжать канікули на тиждень, потім вчитися буде тільки молодша школа. Учні старших класів і студенти вищих навчальних закладів перейдуть на "дистанційку". Дитячі садки будуть приймати тільки дітей, чиї батьки працюють на підприємствах критичної інфраструктури.
Крім того, зможуть працювати тільки важливі для економіки і держави підприємства, співробітники яких повинні бути вакциновані.
Після 15 листопада торгівля повинна відновитися, але послугами зможуть скористатися вакциновані або перехворіли COVID-19 громадяни.
Українці теж можуть запобігти значному поширенню коронавірусу і убезпечити себе від тяжкого перебігу хвороби і смерті. Зробити це можна завдяки вакцинації.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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